Экс-президента Кыргызстана Атамбаева оставили под арестом: что известно

В Кыргызстане суд на закрытом заседании оставил экс-президента страны Алмазбека Атамбаева под арестом в связи со штурмом в его резиденции в Кой-Таше, не удовлетворив просьбу защиты об изменении меры пресечения.

Об этом сообщил в пятницу, 16 августа, журналистам его адвокат Сергей Слесарев, написал "Интерфакс". Заседание Бишкекского городского суда по апелляции адвоката бывшего лидера страны на решение о его аресте перенесли в здание Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

Издание написало, что супруга экс-президента Раиса Атамбаева также стала фигуранткой уголовного дела.

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева оставили под арестом

По ее словам, дело связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.

Так, 2 июня Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана по подозрению в коррупции задержал Арабаева, который был освобожден от должности в середине мая с формулировкой "в связи с утратой политического доверия".

По данным спецслужбы, он злоупотреблял положением в интересах преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов бизнеса иностранных инвесторов в Бишкеке.

Арабаев дал показание против Атамбаевой, заявив, что она вмешивалась в судебный процесс по делу стройкомпании, которая принадлежала международной горнорудной организации "Синхуа".

Также ранее неоднократно появлялись требования его отставки, в которых сообщалось, что он контролирует судебную систему республики и решения, выносимые судами, вплоть до личного участия в написании приговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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