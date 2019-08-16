Экс-президента Кыргызстана Атамбаева оставили под арестом: что известно

В Кыргызстане суд на закрытом заседании оставил экс-президента страны Алмазбека Атамбаева под арестом в связи со штурмом в его резиденции в Кой-Таше, не удовлетворив просьбу защиты об изменении меры пресечения.
Об этом сообщил в пятницу, 16 августа, журналистам его адвокат Сергей Слесарев, написал "Интерфакс". Заседание Бишкекского городского суда по апелляции адвоката бывшего лидера страны на решение о его аресте перенесли в здание Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
Издание написало, что супруга экс-президента Раиса Атамбаева также стала фигуранткой уголовного дела.
Экс-президента Кыргызстана Атамбаева оставили под арестом
По ее словам, дело связано с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.
Так, 2 июня Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана по подозрению в коррупции задержал Арабаева, который был освобожден от должности в середине мая с формулировкой "в связи с утратой политического доверия".
По данным спецслужбы, он злоупотреблял положением в интересах преступных групп, осуществивших рейдерский захват объектов бизнеса иностранных инвесторов в Бишкеке.
Арабаев дал показание против Атамбаевой, заявив, что она вмешивалась в судебный процесс по делу стройкомпании, которая принадлежала международной горнорудной организации "Синхуа".
Также ранее неоднократно появлялись требования его отставки, в которых сообщалось, что он контролирует судебную систему республики и решения, выносимые судами, вплоть до личного участия в написании приговоров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В кыргызстанском селе Кой-Таш 7 августа спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений. Возле его резиденции развязалась стрельба, в результате чегобыли ранены около 45 человек, один спецназовец погиб. Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа.
В селе Кой-Таш 8 августа прошел новый штурм резиденции бывшего президента. Около 15:30 (12:30 по киевскому времени) туда приехала новая колонна силовиков, информация о сдаче Атамбаева властям появилась спустя три часа.
Бывшего президента Кыргызстана арестовали до 26 августа.
Атамбаеву объявили подозрение в деле криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконно освобожденного из заключения.
Во вторник, 13 августа, генеральная прокуратура Кыргызстана выдвинула обвинения в отношении бывшего президента Атамбаева в связи со штурмом в его резиденции в Кой-Таше.
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