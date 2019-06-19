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Экс-президента Франции готовы бросить за решетку за коррупцию

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Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего главы Франции Николя Саркози об отмене передачи в суд дела, по которому он обвиняется в коррупции.

Как передает Le Figaro, Саркози обвиняют в попытке давления на следствие путем подкупа. Помимо его ходатайства суд отклонил и обращение адвоката Тьерри Ерцога и экс-генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера. Они также фигурируют в этом деле.

Таким образом дальнейшая судьба экс-лидера Франции будет зависеть от суда, поскольку ходатайство Саркози было последней возможностью избежать запуска процесса.

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Николя Саркози и Владимир Путин

Николя Саркози и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президента Франции Николя Саркози задержали сотрудники управления по борьбе с коррупцией весной 2018 года.

Ему были предъявлены обвинения по делу о возможном финансировании Ливией его победоносной президентской кампании в 2007 году.

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Персона
Николя Саркози
Место
Франция
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леня зе
леня зе
а чего не фото шоколадного.Путин же не рукопожатный ,забыли?
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