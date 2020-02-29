Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что стране необходимо примирение с Россией.

Соответствующее заявление он сделал в интервью "RT на русском", отметив, что если бы Варшаве удалось договориться с Москвой, это сотрясло бы Европу и США, поскольку они "используют ссоры и разногласия" между Россией и Польшей в своих интересах.

"Я уже давно говорил о том, что эпоха раздела границ давно прошла. Сегодня мы живём в совершенно другой эпохе. В эпохе технологий, глобализации, информации. Я бы сказал, что сейчас мы живём в эпоху слова, в эпоху дискуссий. Находятся совершенно другие решения. Нам нужно примирение с Россией. Нужно завершить этот этап и приступить к созиданию", – сказал Валенса.

Лех Валенса DW

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лех Валенса отметился "подыгрыванием" Путину, призвав не ссориться с Россией, потому что "до Москвы ближе, чем до Нью-Йорка".

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