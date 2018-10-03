''Его остановит только смерть'': в России предрекли ''вечное царствование'' Путина

Единственное, что заставит президента России Владимира Путина отказаться от власти - это смерть.

Об этом в интервью "ГОРДОН" рассказала российский журналист, фотограф и волонтер Виктория Ивлева. По её словам, Путина в России воспринимают как некий "суд божий" и "высшую справедливость".

Виктория Ивлева источник: gordonua.com

"Сакральное отношение к власти – это неотъемлемая часть сознания жителей империи. У большинства граждан России это, увы, в крови. Украинцы этого не понимают, у вас уже пятый президент за 27 лет независимости, и над каждым бесстрашно смеялись и издевались на следующий день после избрания. В России такое невозможно", - с сожалением признала Ивлева.

Она добавила, что попытки снять Путина с поста президента России мирным путем договоренностей, обещаний сохранения капиталов и т.д., не помогут.

"Он никому не верит и не поверит. И от власти никогда не откажется. К тому же он потрясающе архаичен, до сих пор играет в империю, а это все-таки прошлый век", – уточнила волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии признались, что находятся в сильной зависимости от России, а Владимир Путин имеет определенные рычаги влияния на немецкого канцлера Ангелу Меркель.