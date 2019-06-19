Едет в Киев: Волкер сделал жесткое предупреждение России из-за Донбасса

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что намерен в течение ближайших недель посетить Киев.

По его словам, этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне."Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского - Ред.) в Белый дом", – цитирует его слова "Укринформ".

В то же время Волкер резко высказался о агрессии России в Украине. "РФ создала один из худших гуманитарных кризисов в Европе после войн на Балканах в 1990-е. Это страдание является прямым результатом агрессии России и закончится только тогда, когда Россия выведет свои войска и силы с Украины, выполнит Минские соглашения, которые остаются лучшим средством достижения мира путем реинтеграции нынешних подконтрольных России территорий на Востоке Украины. Однако Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений. Украина сделала все возможное для выполнения соглашений", – передает его слова ТСН.

Курт Волкер ВВС

Он также подчеркнул, что Россия препятствует воплощению Минских договоренностей.

"Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы, так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", которым нет места в Минских соглашениях или Конституции Украины. Россия продолжает руководить и поддерживать боевые действия, и до сих пор не осуществила прекращение огня или вывод своих сил из Восточной Украины", – отметил Волкер.

В течение последних пяти лет, пока продолжается война, на Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Еще 40 тысяч человек получили ранения, напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Конгресс США утвердил весь пакет помощи (на $250 млн), который должен быть предоставлен Украине в 2019 году для усиления национальной безопасности и обороны.

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