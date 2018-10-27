Еда, вода и бензин заканчиваются: в России показали страшные последствия ''армагеддона''

В Краснодарском крае России после сильных ливней затопило сразу несколько населенных пунктов. Кроме того,в ряде поселков Большого Сочи сошли сели, было прекращено движение по федеральной автотрассе и железнодорожное сообщение.

В экстренных службах заявили, что по уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек, передает ВВС.(Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

На фоне этого в Краснодарском крае РФ после ливней и наводнения ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС "до особого распоряжения" ввел и мэр российского Сочи Анатолий Пахомов.

В то же время 75 человек, из них 73 ребенка, остаются в семи пунктах временного размещения. Местные власти заверили, что возобновлено железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи и движение по трассам Майкоп — Туапсе и Джубга — Сочи.

Местные жители не настолько оптимистичны. По их словам, они оказались в западне. К примеру, уже начался дефицит бензина - на каждый автомобиль якобы отпускают только 20 литров. При этом водители по часу стоят в очереди. Топлива якобы осталось максимум на 6 дней.

Тысячи россиян остаются также без электричества и средств связи.

К тому же, обеспечение продуктами и водой также желает лучшего.

"По реке плывет фура": Стихия в Краснодарском крае pic.twitter.com/i5MkXVRxOx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в результате сильного ливня, который прошел 24 октября, в ряде населенных пунктов Краснодарского края были затоплены несколько населенных пунктов, люди оказались в ловушке.