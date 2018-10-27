Еда, вода и бензин заканчиваются: в России показали страшные последствия ''армагеддона''

В Краснодарском крае России после сильных ливней затопило сразу несколько населенных пунктов. Кроме того,в ряде поселков Большого Сочи сошли сели, было прекращено движение по федеральной автотрассе и железнодорожное сообщение.
В экстренных службах заявили, что по уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек, передает ВВС.(Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
На фоне этого в Краснодарском крае РФ после ливней и наводнения ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее режим ЧС "до особого распоряжения" ввел и мэр российского Сочи Анатолий Пахомов.
В то же время 75 человек, из них 73 ребенка, остаются в семи пунктах временного размещения. Местные власти заверили, что возобновлено железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи и движение по трассам Майкоп — Туапсе и Джубга — Сочи.
Местные жители не настолько оптимистичны. По их словам, они оказались в западне. К примеру, уже начался дефицит бензина - на каждый автомобиль якобы отпускают только 20 литров. При этом водители по часу стоят в очереди. Топлива якобы осталось максимум на 6 дней.
Тысячи россиян остаются также без электричества и средств связи.
К тому же, обеспечение продуктами и водой также желает лучшего.
"По реке плывет фура": Стихия в Краснодарском крае pic.twitter.com/i5MkXVRxOx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 октября 2018 г.
Довольно не умным поступком отличились двое молодых людей фотографируя себя на мосту который вот-вот смоет потоком бурной реки! ⠀ Спустя некоторое время, это все же произошло, но к счастью, на тот момент мужчины уже закончили свою фотосессию. ⠀ Место события: Адлерский район, Форелевое хозяйство, село Ахштырь. ☝🏼Никогда не делайте так! . Видео: @chp_sochi
Мост на перегоне Шепси - Водопадный в Краснодарском крае, который был разрушен из-за наводнения, восстановлен и открыт для движения поездов. Пока работает один из двух путей, сообщили в РЖД. . Теперь возобновлено движение поездов на участке Адлер - Туапсе. Те составы, которые были задержаны в районе станции Туапсе, будут отправлены обратно в Сочи. Пассажиры этих поездов смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления движения поездов, отмечается в сообщении компании. Проживание в гостинице будет за счет перевозчика. . Оперативным штабом РЖД поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток, чтобы восстановить сообщение с Сочи. Пассажирам задержанных поездов предлагается переоформить билеты без комиссии. Либо сдать их и за счет средств Федеральной пассажирской компании добраться до места назначения на самолете. Всю оперативную информацию о времени прибытия и возможных задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД: 8-800-775-00-00.
Пострадавшим от наводнения в Сочи обещают денежные компенсации. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, все пострадавшие получат разовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Те жители, кто частично потерял имущество, получат 50 тыс. рублей, за полную потерю – 100 тыс. рублей. Как сообщается, на территории Сочи от стихии пострадали 27 домовладений. Для всех пострадавших действуют временные пункты размещения, которые, по словам Кондратьева, будут функционировать столько, сколько понадобится. Вопрос переселения тех, кто по воле стихии остался без жилья, планируют решить в ближайшее время. Губернатор отметил, что до наступления холодов проблему решат. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝Наш хэштэг #sochi_vteme ‼️ Подписывайся на наш телеграмм канал (ссылка в шапке профиля) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 Автор: sochinews.io ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #сочивтеме #sochi_vteme #сочи #sochi #ilovesochi #ялюблюсочи #городсочи #адлер #сочи2018 #краснаяполяна #розахутор #лазаревское #краснодарскийкрай #туапсе #кубань #олимпийскийпарк #хоста #горкигород #sochifornia #сочифорния #новости #новостисочи #краснодар #геленджик #анапа #отдыхвсочи #черноеморе
Полным ходом идёт восстановление разрушенной автомобильной дороги. Надеемся на скорейшее восстановление автомобильного и железнодорожного сообщения. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📝Наш хэштэг #sochi_vteme ‼️ Подписывайся на наш телеграмм канал (ссылка в шапке профиля) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📷 Автор: @sheveleva.e.s ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #сочивтеме #sochi_vteme #сочи #sochi #ilovesochi #ялюблюсочи #городсочи #адлер #сочи2018 #краснаяполяна #розахутор #лазаревское #краснодарскийкрай #туапсе #кубань #олимпийскийпарк #хоста #горкигород #sochifornia #сочифорния #новости #новостисочи #краснодар #геленджик #анапа #отдыхвсочи #черноеморе
Как сообщал OBOZREVATEL, в России в результате сильного ливня, который прошел 24 октября, в ряде населенных пунктов Краснодарского края были затоплены несколько населенных пунктов, люди оказались в ловушке.