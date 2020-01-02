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2 января • обновлено в 07:21
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Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

1.1т
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Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о готовности давать показания по делу об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает телеканал ABC. Он также предложил заняться данным делом, заявив, что обвинения можно было бы предъявить демократам, которые начали процесс импичмента.

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"Я буду свидетельствовать, я буду проводить демонстрации ... Или я сделаю то, что у меня получается лучше, я бы с удовольствием занялся этим делом", – отметил Джулиани.

Рудольф Джулиани готов давать показания в деле об импичменте Трампа

Рудольф Джулиани готов давать показания в деле об импичменте Трампа

РБК

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Рудольф Джулиани
Место
США
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