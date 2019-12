Джонсон выиграл парламентские выборы в Британии: что будет дальше

Консервативная партия Великобритании во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном, пообещавший вывести страну из Евросоюза к 31 января, одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах.

Так, консерваторы получают 364 места в Палате общин из 650, что почти на 50 больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Об этом сообщает Rfi.

Отмечается, что тори не получали настолько уверенного большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер. Основные их соперники в этой избирательной кампании – лейбористы – потерпели поражение, забрав 203 мандата.

"Борис Джонсон, заручившись поддержкой избирателей, намерен ратифицировать соглашение о Brexit и вывести страну из ЕС 31 января 2020 года. Консерваторы же обещали не продлевать переходный период", – говорится в сообщении.

При этом в Брюсселе уже заявили о готовности обсудить дальнейшие отношения с Великобританией. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Джонсона с победой.

"ЕС готов к переговорам о торговом соглашении с Великобританией. Мы будем настаивать на том, чтобы новый договор гарантировал справедливые правила игры", – заявил он.

Также поздравления с победой Борису Джонсону направил и президент США Дональд Трамп. "Британия и Соединенные Штаты теперь смогут свободно заключить новую торговую сделку после Brexit. Она имеет потенциал стать намного масштабнее и выгоднее, чем любая сделка с ЕС", – написал он в Twitter.

Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что хочет сохранить "тесное партнерство" с Лондоном даже после выхода из Евросоюза – в экономическом и политическом плане.

I would like to congratulate @BorisJohnson on his victory. We expect a vote on the withdrawal agreement as soon as possible. #EU is ready for the next phase. We will negotiate a future trade deal which ensures a true level playing field.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!