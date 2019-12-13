Джонсон выиграл парламентские выборы в Британии: что будет дальше

Консервативная партия Великобритании во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном, пообещавший вывести страну из Евросоюза к 31 января, одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах.
Так, консерваторы получают 364 места в Палате общин из 650, что почти на 50 больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Об этом сообщает Rfi.
Отмечается, что тори не получали настолько уверенного большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер. Основные их соперники в этой избирательной кампании – лейбористы – потерпели поражение, забрав 203 мандата.
Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из ЕС до 31 января 2020 года
"Борис Джонсон, заручившись поддержкой избирателей, намерен ратифицировать соглашение о Brexit и вывести страну из ЕС 31 января 2020 года. Консерваторы же обещали не продлевать переходный период", – говорится в сообщении.
При этом в Брюсселе уже заявили о готовности обсудить дальнейшие отношения с Великобританией. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Джонсона с победой.
"ЕС готов к переговорам о торговом соглашении с Великобританией. Мы будем настаивать на том, чтобы новый договор гарантировал справедливые правила игры", – заявил он.
Также поздравления с победой Борису Джонсону направил и президент США Дональд Трамп. "Британия и Соединенные Штаты теперь смогут свободно заключить новую торговую сделку после Brexit. Она имеет потенциал стать намного масштабнее и выгоднее, чем любая сделка с ЕС", – написал он в Twitter.
Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что хочет сохранить "тесное партнерство" с Лондоном даже после выхода из Евросоюза – в экономическом и политическом плане.
I would like to congratulate @BorisJohnson on his victory.— Charles Michel (@eucopresident) 13 декабря 2019 г.
We expect a vote on the withdrawal agreement as soon as possible. #EU is ready for the next phase. We will negotiate a future trade deal which ensures a true level playing field.
Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
28 октября лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit.
Европейский совет формально утвердил решение об отсрочке Brexit в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС, назвав окончательную дату.
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