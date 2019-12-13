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13 декабря • обновлено в 16:08
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Джонсон выиграл парламентские выборы в Британии: что будет дальше

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Консервативная партия Великобритании во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном, пообещавший вывести страну из Евросоюза к 31 января, одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах.

Так, консерваторы получают 364 места в Палате общин из 650, что почти на 50 больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Об этом сообщает Rfi.

Отмечается, что тори не получали настолько уверенного большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер. Основные их соперники в этой избирательной кампании – лейбористы – потерпели поражение, забрав 203 мандата.

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Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из ЕС до 31 января 2020 года

"Борис Джонсон, заручившись поддержкой избирателей, намерен ратифицировать соглашение о Brexit и вывести страну из ЕС 31 января 2020 года. Консерваторы же обещали не продлевать переходный период", – говорится в сообщении.

При этом в Брюсселе уже заявили о готовности обсудить дальнейшие отношения с Великобританией. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель поздравил Джонсона с победой.

"ЕС готов к переговорам о торговом соглашении с Великобританией. Мы будем настаивать на том, чтобы новый договор гарантировал справедливые правила игры", – заявил он.

Также поздравления с победой Борису Джонсону направил и президент США Дональд Трамп. "Британия и Соединенные Штаты теперь смогут свободно заключить новую торговую сделку после Brexit. Она имеет потенциал стать намного масштабнее и выгоднее, чем любая сделка с ЕС", – написал он в Twitter.

Со своей стороны канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что хочет сохранить "тесное партнерство" с Лондоном даже после выхода из Евросоюза – в экономическом и политическом плане.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
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