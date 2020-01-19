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19 января • обновлено в 18:25
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"Все в порядке, он застрял": Джонсон попал в конфуз перед женщинами. Видеофакт

3.2т
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в конфуз в воскресенье, 19 января, приехав на конференцию по Ливии в Берлин (Германия).

Лидер едва не остался в машине, поскольку дверь авто заклинило прямо перед входом, где его уже ждала канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Все в порядке, он застрял", – подписали кадры в Telegram-канале Пул N3 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Женщина, которая должна была открыть дверцу, несколько раз попыталась, приложив усилия. Ей удалось это сделать только с третьего раза.

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Джонсон попал в конфуз перед женщинами

Джонсон попал в конфуз перед женщинами

Скриншот из видео

Выйдя из авто Джонсон посмеялся. Ответила улыбкой на ситуацию и Меркель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меркель упала, поднимаясь на сцену на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. "В следующий раз обязательно воспользуюсь ступеньками", – пошутила она.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Ангела Меркель Борис Джонсон
Место
Германия Берлин
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