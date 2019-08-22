Дым достиг космоса: Бразилию накрыли рекордные пожары. Фото и видео

Бразилию накрыло рекордное количество лесных пожаров, которое на 83% превысило показатели прошлого года.
Об этом со ссылкой на Национальный институт космических исследований сообщает BBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что 19 августа пожар был настолько сильным, что дым от него вызвал частичное затмение и отключение электричества в Сан-Паулу и был виден даже из космоса.
Лесные пожары в Бразилии
Соцсети
Лесные пожары в тропиках Бразилии
Соцсети
Лесные пожары в тропиках Бразилии
Соцсети
Лесные пожары в тропиках Бразилии
Соцсети
В Бразилии катастрофическую ситуацию связали с тем, что президент Джейр Больсонаро уволил главу упомянутого института в разгар споров по поводу данных о вырубке лесов.
Пр этом, наибольшие опасения у жителей Бразилии вызвало то, что из-за пожаров можгут пострадать флора и фауна тропических лесов. Это крупнейшие тропики на планете, которые являются жизненно важным хранилищем углерода, замедляющего темпы глобального потепления.
Дым заметили в космосе
ВВС
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции вспыхнул масштабный лесной пожар возле курортного города Бодрум.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!