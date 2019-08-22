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Дым достиг космоса: Бразилию накрыли рекордные пожары. Фото и видео

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Бразилию накрыло рекордное количество лесных пожаров, которое на 83% превысило показатели прошлого года.

Об этом со ссылкой на Национальный институт космических исследований сообщает BBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 19 августа пожар был настолько сильным, что дым от него вызвал частичное затмение и отключение электричества в Сан-Паулу и был виден даже из космоса.

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Лесные пожары в Бразилии

Лесные пожары в Бразилии

Соцсети

Лесные пожары в тропиках Бразилии

Лесные пожары в тропиках Бразилии

Соцсети

Лесные пожары в тропиках Бразилии

Лесные пожары в тропиках Бразилии

Соцсети

Лесные пожары в тропиках Бразилии

Лесные пожары в тропиках Бразилии

Соцсети

В Бразилии катастрофическую ситуацию связали с тем, что президент Джейр Больсонаро уволил главу упомянутого института в разгар споров по поводу данных о вырубке лесов.

Пр этом, наибольшие опасения у жителей Бразилии вызвало то, что из-за пожаров можгут пострадать флора и фауна тропических лесов. Это крупнейшие тропики на планете, которые являются жизненно важным хранилищем углерода, замедляющего темпы глобального потепления.

Дым заметили в космосе

Дым заметили в космосе

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Турции вспыхнул масштабный лесной пожар возле курортного города Бодрум.

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Место
Бразилия
Тег
пожар
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