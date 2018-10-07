МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

''Двоечники и гопники'': россиянка поставила диагноз своей власти

2.9тЧитать материал на украинском

Российская власть похожа на гопника, которая пытается "развести" весь цивилизованный мир.

Такое мнение Эхо Москвы высказала российский публицист Юлия Латынина. По ее словам, мировые экономики пытаются честно заработать деньги, а нынешняя Россия хочет жить по правилам уголовника.

"Когда Владимир Путин говорит, что разведка – это важнейшая профессия, это, действительно, они там так думают. И вы знаете, это на что похоже?... В уголовной среде есть масса людей, которые не занимаются предпринимательством, а занимаются разводкой... Собственно, вот, что такое мелкий уголовник? Это человек, который считает, что лоха можно развести. И, вот, лох – это тот, кто трудится, тот, кто делает капитал, тот, кто что-то производит, тот, кто что-то открывает, у кого очки на носу, он читает. А настоящие люди лоха разводят. И в результате получается, конечно, что лохи делают Amazon и лекарства от рака, и их компании стоят триллион, а разводчик – он все ищет, где бы развести", – сказала публицист.

Новости
Трамп и не только: кто ''забил'' на день рождения Путина

В нынешней ситуации экономика России ориентируется лишь на "разводки", как гопник.

"Мы, конечно, превратились в такого, международного гопника, наша специальность – разводки. Мы экспортируем не только нефть, мы экспортируем коррупцию, но и экспортируем разводки. Только проблема в том, что, конечно, наши разводки больше не действуют", – уверена Латынина.

Поэтому у многих мировых лидеров и создается впечатление, что власть России выглядит как двоечник.

"Чтобы от мамы все это скрыть, он исправляет оценки в дневнике. А когда его поймали, говорит: "Ой, все так делают", – подытожила Латынина.

Как писал OBOZREVATEL, саудовский принц назвал срок исчезновения нефтяной России.

Персона
Юлия Латынина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
7
Смешно
13
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Centurion Darksome
Centurion Darksome
Сама Латынина особь не одинарная..У не были публикации об Украине,которые,мягко выражаясь ,носили не очень доброжелательный характер..Это,касалось вопросов Майдана,Крыма..Она,относиться к так называемым представителям" русского либерализма" Сама суть которого ,по словам Винниченко,состоит в том,что русский либерализм заканчивается там,где начинается речь об Украине..Вот,это ..к ней..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лукин Андрей
Лукин Андрей
один раз у её собратьев получилось развести.Россию......что то теперь никто не хочет с ними дело иметь......
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги