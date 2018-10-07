''Двоечники и гопники'': россиянка поставила диагноз своей власти

Российская власть похожа на гопника, которая пытается "развести" весь цивилизованный мир.

Такое мнение Эхо Москвы высказала российский публицист Юлия Латынина. По ее словам, мировые экономики пытаются честно заработать деньги, а нынешняя Россия хочет жить по правилам уголовника.

"Когда Владимир Путин говорит, что разведка – это важнейшая профессия, это, действительно, они там так думают. И вы знаете, это на что похоже?... В уголовной среде есть масса людей, которые не занимаются предпринимательством, а занимаются разводкой... Собственно, вот, что такое мелкий уголовник? Это человек, который считает, что лоха можно развести. И, вот, лох – это тот, кто трудится, тот, кто делает капитал, тот, кто что-то производит, тот, кто что-то открывает, у кого очки на носу, он читает. А настоящие люди лоха разводят. И в результате получается, конечно, что лохи делают Amazon и лекарства от рака, и их компании стоят триллион, а разводчик – он все ищет, где бы развести", – сказала публицист.

В нынешней ситуации экономика России ориентируется лишь на "разводки", как гопник.

"Мы, конечно, превратились в такого, международного гопника, наша специальность – разводки. Мы экспортируем не только нефть, мы экспортируем коррупцию, но и экспортируем разводки. Только проблема в том, что, конечно, наши разводки больше не действуют", – уверена Латынина.

Поэтому у многих мировых лидеров и создается впечатление, что власть России выглядит как двоечник.

"Чтобы от мамы все это скрыть, он исправляет оценки в дневнике. А когда его поймали, говорит: "Ой, все так делают", – подытожила Латынина.

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