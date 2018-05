Думали, не выживут: врачи объяснили выздоровление Скрипалей

Врачи больницы в британском Солсбери, где после отравления проходили лечение шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявили, что их выздоровление объясняется успешным лечением.

По их словам, сначала они ожидали, что пострадавшие не выживут, передает РБК.

"Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связаны с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер", — сказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей​.

При этом врач отделения интенсивной терапии Стивен Джукс, который также занимался лечением Скрипалей, признался, что не верил в их выздоровление, когда узнал, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом.

"Когда мы впервые осознали, что это нервно-паралитическое вещество, мы ожидали, что они не выживут. Мы попробовали все наши методы лечения. Мы оказали самую лучшую клиническую помощь, но были все признаки того, что они не выживут", — сказал он.

