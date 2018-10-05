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ДТП с 13 жертвами в России: момент жуткой аварии попал на видео

1.4тЧитать материал на украинском

Момент жуткой аварии в Калининском районе Тверской области России, когда маршрутное такси и пассажирский автобус столкнулись лоб в лоб, попал на видео.

Ролик, снятый с помощью видеорегистратора, обнародовало НТВ. Отметим, в результате ДТП погибли 13 человек, еще 17 получили травмы.

На записи видно, как маршрутное такси Ford Transit выехало на встречную полосу прямо перед движущемся автобусом.

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Машины после аварии

Машины после аварии

Напомним, после аварии всплыл шокирующий факт о водителе маршрутного такси. Автомобиль оформлен на пенсионера 1941 года рождения по имени Иван Куроян, который ранее неоднократно был оштрафован за нарушения ПДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября текущего года в России автобус с украинцами попал в ДТП. В результате пострадали шестеро украинцев. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные - в стабильном.

Место
РоссияТверь
Объекты
ДТПвидеосмерть
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