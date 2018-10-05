ДТП с 13 жертвами в России: момент жуткой аварии попал на видео

Момент жуткой аварии в Калининском районе Тверской области России, когда маршрутное такси и пассажирский автобус столкнулись лоб в лоб, попал на видео.

Ролик, снятый с помощью видеорегистратора, обнародовало НТВ. Отметим, в результате ДТП погибли 13 человек, еще 17 получили травмы.

На записи видно, как маршрутное такси Ford Transit выехало на встречную полосу прямо перед движущемся автобусом.

Машины после аварии

На России камикадзе...

Под Тверью водитель маршрутки отправил на тот свет 13 и еще 17 в больницу...pic.twitter.com/6kJEcJMLa5 — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 5 жовтня 2018 р.

Напомним, после аварии всплыл шокирующий факт о водителе маршрутного такси. Автомобиль оформлен на пенсионера 1941 года рождения по имени Иван Куроян, который ранее неоднократно был оштрафован за нарушения ПДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября текущего года в России автобус с украинцами попал в ДТП. В результате пострадали шестеро украинцев. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные - в стабильном.