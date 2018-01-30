Друзьям Путина ничего не грозит: в РФ предугадали ответ на санкции

В силу объективных причин мир может не дождаться персональных санкций против лиц из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Такое мнение "Обозревателю" высказал российский юрист Игорь Мурзин.

Он назвал "кремлевский доклад" "очень сырым", а количество имен, содержащихся в нем, слишком большим, чтобы причислять этих людей к "ближнему кругу" Путина, а намерения США ввести против них санкции считать серьезными.

"Пока что и сам список, и реакция на него – это сотрясание воздуха, это ни о чем", - заметил юрист.

Он также предположил, что "никаких санкций не будет", прежде всего, из-за отсутствия убедительных оснований для их применения.

"США – правовое государство, и лица, права которых будут тем или иным образом ограничены, например, им отменят визы или заморозят счета, - всегда могут оспорить их в суде. И, скорее всего, они и попытаются это сделать, как только что-то такое произойдет", - предположил Мурзин.

В то же время юрист убежден: если у лиц, "огульно записанных в список, таких как Олег Тиньков", возникнут подобные неприятности, они не будут обвинять в этом Путина, а исключительно Соединенные Штаты.

Как писал "Обозреватель", ранее Игорь Мурзин заявил: "кремлевский доклад" Министерства финансов США – не более чем "стрельба по воробьям".