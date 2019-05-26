"Друзья" Путина побеждают на выборах в ключевой стране ЕС: что известно

В воскресенье, 26 мая, на выборах во Франции побеждает правопопулистская партия "Национальное собрание" Марин Ле Пен, которая является сторонником политики России.

Об этом говорят данные экзит-полов, проведенные в стране, передает "DW". Согласно первичным результатам партия Ле Пен набрала от 23 до 24,2 процента.

При этом за партию действующего президента Эммануэля Макрона "Республика на марше" отдали свои голоса от 21,9 до 22,5 процента избирателей.

Третье место заняли Зеленые с почти 13 процентов голосов. Консерваторы из партии "Республиканцы" заняли четвертое место с 8,3 процента, за ними идет левая "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона с 6,7 процента. Столько же набирают и социалисты.

Ле Пен уже заявила, что такой результат ее партии "подтверждает новое разделение между националистами и глобалистами" во Франции и за ее пределами. Она также выразила надежду на то, что итоги голосования станут предвестником победы ее партии на президентских выборах во Франции 2022 и призвала президента Макрона распустить парламент страны.

При этом, Макрон заявил, что прогнозы результатов голосования во Франции свидетельствуют о "проказе" национализма, которая съедает ЕС изнутри.

Марин Ле Пен

Как сообщал OBOZREVATEL, на выборах в Европарламент праворадикальные Альтернатива для Германии и Австрийская партия свободы, набрали меньше голосов, чем на последних национальных выборах.

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