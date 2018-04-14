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"Друзья Путина": кто поддержал Россию в ООН по Сирии

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За резолюцию России в Совбезе ООН, которая осуждала удар по Сирии, проголосовали всего две страны, не считая самой РФ.

Речь идет о Китае и Боливии. Еще четыре участника встречи воздержались.

Это - представители Казахстана, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Перу.

Против резолюции выступили США, Франция, Великобритания, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Швеция, Нидерланды, Польша.

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Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля нанесли удары в Сирии. Пентагон отчитался, что все ракеты попали в цель.

В связи с этим состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, в ходе которого был отклонен проект резолюции, предложенный Россией.

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Тема
Конфликт в Сирии
Объект
Совбез ООН
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