"Друзья Путина": кто поддержал Россию в ООН по Сирии

За резолюцию России в Совбезе ООН, которая осуждала удар по Сирии, проголосовали всего две страны, не считая самой РФ.

Речь идет о Китае и Боливии. Еще четыре участника встречи воздержались.

Это - представители Казахстана, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Перу.

Против резолюции выступили США, Франция, Великобритания, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Швеция, Нидерланды, Польша.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля нанесли удары в Сирии. Пентагон отчитался, что все ракеты попали в цель.

В связи с этим состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, в ходе которого был отклонен проект резолюции, предложенный Россией.