Друг Путина захотел автономии для Закарпатья: появилась реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на намерение скандального президента Чехии Милоша Земана обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским автономию для Закарпатской области.

Соответствующее заявление он озвучил на встрече с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов", которая и вызвала резонанс. Комментарий МИД опубликовали на сайте ведомства.

Отмечается, что в связи с происходящим 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радека Матулы для получения разъяснений.

В Украине отреагировали на заявление Земана об автономии для Закарпатья

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", – поделились в дипломатическом ведомстве.

"МИД Украины и в дальнейшем решительно настроен реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины", – резюмировали в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Земан, который с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину, известен и другими скандальными заявлениями в сторону Украины.

Так президент Чехии выразил обеспокоенность тем, как в Украине "прославляют бандеровцев".

Он также призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

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