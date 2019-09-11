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12 сентября • обновлено в 00:05
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Друг Путина захотел автономии для Закарпатья: появилась реакция Украины

3.6т Читать материал на украинском

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на намерение скандального президента Чехии Милоша Земана обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским автономию для Закарпатской области.

Соответствующее заявление он озвучил на встрече с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов", которая и вызвала резонанс. Комментарий МИД опубликовали на сайте ведомства.

Отмечается, что в связи с происходящим 11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чешской Республики в Украине Радека Матулы для получения разъяснений.

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В Украине отреагировали на заявление Земана об автономии для Закарпатья

В Украине отреагировали на заявление Земана об автономии для Закарпатья

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии по русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", – поделились в дипломатическом ведомстве.

"МИД Украины и в дальнейшем решительно настроен реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины", – резюмировали в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Земан, который с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину, известен и другими скандальными заявлениями в сторону Украины.

Так президент Чехии выразил обеспокоенность тем, как в Украине "прославляют бандеровцев".

Он также призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

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Персоны
Милош Земан Владимир Зеленский
Место
Украина
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Поляки вообще брезгуют в Киев ездить.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
крымско-татарскую автономию хотите сделать вот заодно еще и венгерскую, польскую, еврейскую, ну и русскую автономию.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Старий маразматик-комуняка
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