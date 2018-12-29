Достаточно одного укола: медики раскрыли секрет борьбы с ожирением

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) пришли к выводу, что всего один укол белка поможет запустить жиросжигающие процессы в организме.

Речь идет о инъекциях белка интерлейкина 6 (IL-6), который синтезируется во время физических нагрузок и помогает худеть, пишет Medscape. На основе него медики разработали препарат, укол которого заставляет тело избавляться от жира.

"Это первое исследование, которое показывает, что IL-6 играет физиологическую роль в регуляции массы подкожного жира у людей", — пояснила доктор и исследователь Анна-София Ведель-Ниргард.

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Суть так называемой вакцины от ожирения заключается в том, что с ней организм начинает перенаправлять энергию на сжигание излишней массы тела так, как это происходит при регулярных занятиях спортом.

Как писал OBOZREVATEL, исследователи Гарвардской медицинской школы назвали диету, рацион которой является наиболее простым для соблюдения. Кроме этого, она способна снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.