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Достаточно одного укола: медики раскрыли секрет борьбы с ожирением

1.3тЧитать материал на украинском

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) пришли к выводу, что всего один укол белка поможет запустить жиросжигающие процессы в организме.

Речь идет о инъекциях белка интерлейкина 6 (IL-6), который синтезируется во время физических нагрузок и помогает худеть, пишет Medscape. На основе него медики разработали препарат, укол которого заставляет тело избавляться от жира.

"Это первое исследование, которое показывает, что IL-6 играет физиологическую роль в регуляции массы подкожного жира у людей", — пояснила доктор и исследователь Анна-София Ведель-Ниргард.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Pixabay

Суть так называемой вакцины от ожирения заключается в том, что с ней организм начинает перенаправлять энергию на сжигание излишней массы тела так, как это происходит при регулярных занятиях спортом.

Как писал OBOZREVATEL, исследователи Гарвардской медицинской школы назвали диету, рацион которой является наиболее простым для соблюдения. Кроме этого, она способна снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.

Место
ДанияКопенгаген
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CARGO 100
CARGO 100
Один укол поросёнку инъекции белка интерлейкина 6 (IL-6) и хахлы без сало ... Дания объявляет войну Украине?
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