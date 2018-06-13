Уехать из Москвы - и не в Питер, не в отпуск, а навсегда за границу - хотят 18% столичных жителей. То есть пятая часть. ("Левада")
Нет, я не буду язвить про Собянина, тут как раз (почти) нет его вины. Желание перемены мест - это для современного мира совершенно нормально. Кому-то нравятся апельсины, кому-то ящики от апельсинов, кому-то Москва, а кому-то Париж. В добрый путь и удачи.
Проблема в другом: если брать не Москву, а Россию в целом, то показатели трагически разнятся. В столице загранпаспорта есть у 56%, а по России - менее четверти. И никаких стимулов "открывать мир" государство людям не даёт.
Наоборот: расслоение только усиливается. Уверен, что процент "14%" среди владельцев загранпаспортов выше, чем среди тех, у кого их нет. Ведь достаточно один раз посмотреть, как живут в "гнездах русофобов", ну хоть том же Вильнюсе, чтобы понять, что не так с Киселевым.
Поэтому знаете, какая реформа нам нужна ещё, одной из первых? Выдача загранпаспортов. Бесплатно, без кипы бумаг, без справок из военкомата и выписок из трудовых книжек. Нам нужно не только открыть Россию миру (заново), а и открыть мир себе.
И пять копеек про Москву. Какой процент людей хочет уехать не в поисках более выгодной работы, а просто потому что душно? Потому что их мнением интересуются только в "Фиктивном гражданине"? Что власти города считают себя единственными европейцами? Конечно, не повод для эмиграции, но у кого-то такая песчинка вполне может окончательно переломить спину.
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