Досрочных выборов не будет: в Италии сформировали новое правительство

В Италии лидеры левоцентристской Демократической партии и популистского "Движения пяти звезд" окончательно согласовали формирования коалиции.

Как передает ВВС, решение бывших политических оппонентов позволило избежать проведения в стране досрочных выборов.

Проект соглашения был принят после того, как лидер политсилы "Лига" Маттео Сальвини, выступающий за широкое сотрудничество с Россией, вывел свою партию из коалиции, пытавшись таким образом добиться новых выборов.

Маттео Сальвини ТАСС

В пользу формирования правящей коалиции с Демократической партией высказались 79,3% сторонников "Движения пяти звезд".

Лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо и лидер демократов Никола Дзингаретти договорились о формировании правительства REUTERS

Таким образом, профессор права Джузеппе Конте останется премьер-министром Италии.

Новое правительство должно править Италией до следующих всеобщих выборов, запланированных на 2023 год.

Для Украины это означает существенное уменьшение российского лобби.

Джузеппе Конте Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

Джузеппе Конте подал в отставку 20 августа. Он принял это решение после того, как Сальвини, лидер "Лиги", вице-премьер и глава МВД с июня 2018 года, выдвинул в парламенте предложение о вотуме недоверия премьер-министру. В эмоциональной речи Конте назвал поведение Сальвини безответственным.

Ранее Конте заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. В то же время он признал, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций. Кроме того, политик говорил, что правительство его страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

Напомним, что итальянские СМИ еще в феврале 2019 года писали, что Маттео Сальвини посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержке "Лиги" и встречался с вице-премьером Дмитрием Козаком. Поддержка от России якобы могла поступать через сделку по купле-продаже топлива. Представитель Козака это отрицал, "Роснефть" угрожала судом.

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