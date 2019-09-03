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4 сентября • обновлено в 00:20
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Досрочных выборов не будет: в Италии сформировали новое правительство

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В Италии лидеры левоцентристской Демократической партии и популистского "Движения пяти звезд" окончательно согласовали формирования коалиции.

Как передает ВВС, решение бывших политических оппонентов позволило избежать проведения в стране досрочных выборов.

Проект соглашения был принят после того, как лидер политсилы "Лига" Маттео Сальвини, выступающий за широкое сотрудничество с Россией, вывел свою партию из коалиции, пытавшись таким образом добиться новых выборов.

Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

ТАСС

В пользу формирования правящей коалиции с Демократической партией высказались 79,3% сторонников "Движения пяти звезд".

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Лидер "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо и лидер демократов Никола Дзингаретти договорились о формировании правительства

REUTERS

Таким образом, профессор права Джузеппе Конте останется премьер-министром Италии.

Новое правительство должно править Италией до следующих всеобщих выборов, запланированных на 2023 год.

Для Украины это означает существенное уменьшение российского лобби.

Джузеппе Конте

Джузеппе Конте

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Джузеппе Конте подал в отставку 20 августа. Он принял это решение после того, как Сальвини, лидер "Лиги", вице-премьер и глава МВД с июня 2018 года, выдвинул в парламенте предложение о вотуме недоверия премьер-министру. В эмоциональной речи Конте назвал поведение Сальвини безответственным.

  • Ранее Конте заявлял, что санкции Евросоюза против России должны быть временным средством. В то же время он признал, что Италия не может самостоятельно реформировать систему санкций. Кроме того, политик говорил, что правительство его страны будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.

  • Напомним, что итальянские СМИ еще в феврале 2019 года писали, что Маттео Сальвини посещал Россию для секретных переговоров о финансовой поддержке "Лиги" и встречался с вице-премьером Дмитрием Козаком. Поддержка от России якобы могла поступать через сделку по купле-продаже топлива. Представитель Козака это отрицал, "Роснефть" угрожала судом.

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Место
Италия
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