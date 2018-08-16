"Донбасс — в Украину": в Совфеде РФ отличились циничной ложью о Кремле-"миротворце"

Член комитета Совета Федерации России по международным делам Олег Морозов нагло заявил, что страна-агрессор якобы всячески пытается вернуть временно оккупированные территории Донбасса в состав Украины, а она этому противится (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Таким образом он отреагировал на подозрения США о подготовке Российской Федерации к пробиванию сухопутного коридора в аннексированный Крым. Свою циничную речь о "миротворческих" порывах Кремля Морозов озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"На чем, на каких фантазиях может основываться вот эта глупость о том, что, вот, будет пробиваться этот сухопутный коридор, когда Россия язык стерла в призывах всех участников этого конфликта зайти в Минск и решить проблему таким образом, чтобы Донбасс интегрировался в состав нынешней Украины на тех условиях, которые прописаны в Минске!" — солгал он, пытаясь представить Россию не как агрессора, оккупировавшего территории суверенного государства, а как "адвоката" Украины в длительном кровопролитном конфликте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук рассказал, как РФ будет пытаться "впихнуть" захваченный Донбасс обратно в Украину. По его словам, первая цель оккупантов — добиться прихода к власти в Украине пророссийских сил.