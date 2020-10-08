Трампа обвинили в доверии к Путину, звездой стала муха: в США провели новый раунд предвыборных дебатов

В США во вторник, 6 октября, прошли дебаты между вице-президентом США Майком Пенсом и кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

Во время дебатов, которые проходили в городе Солт Лейк Сити и продолжались 90 минут, представители Дональда Трампа и Джо Байдена успели поспорить об Украине и вспомнили о президенте РФ Владимире Путине, передает Голос Америки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Так, Харрис заявила, что Трамп якобы предает друзей и партнеров страны в мире и НАТО, и больше верит мировым лидерам, включая Путина, чем данным американского разведсообщества.

В качестве подтверждения она напомнила сообщения американской разведки о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США в 2016 году и пытается вмешиваться в нынешние. Кроме того, Харрис подняла тему о приписываемых России выплатах представителям запрещенного в РФ движения "Талибан" за покушения на американских солдат в Афганистане.

"Трамп предал наших друзей", – сказала она, обвинив президента, в том, что в результате его внешней политике ухудшились отношения США с союзниками и партнерами в мире, включая НАТО.

В свою очередь Пенс во время этой перепалки вспомнил об Украине. Он обвинил демократов в том, что более трех лет они пытались поставить под сомнение легитимность президентства Трампа и хотели объявить ему импичмент "из-за одного телефонного звонка" (речь идет о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле 2019 года, который стал причиной рассмотрения процедуры импичмента в Конгрессе США).

Кроме того, стороны обсуждали борьбу с коронавирусом в стране. Харрис обвинила администрацию Трампа в том, что она скрыла правду от американцев, что привело к сотням тысяч смертей и миллионов заражений. Пенс в свою очередь заявил, что вина за последствия распространения вируса лежит на Китае и ВОЗ, которые скрыли информацию в начале пандемии.

Далее ведущая выносила на обсуждение другие ключевые темы этой кампании: экономика, климатические изменения, отношения с Китаем, Верховный суд, здравоохранение, полицейская грубость.

Одним из главных "героев" дебатов стала муха, которая села на прическу представителя Белого дома. Пользователи соцсетей назвали насекомое "специальным гостем", "победителем дискуссии" и достойным кандидатом на пост вице-президента.

"Так приятно видеть на сцене двух кандидатов, достойных стать вице-президентом: Камалу Харрис и муху на голове Майка Пенса", – сыронизировал пользователь под ником Paul Fairie.

"Если бы Камала Харрис сказала, что у Майка Пенса была муха на голове, Пенс отрицал бы это, а Трамп провел бы митинг, отрицая существование мухи", – отметил в Twitter JRehling.

По мнению пользователя Greg Olear, в дебатах победила Камала Харрис. Второе место он отдал мухе, а третье – Майклу Пенсу.

Напомним, в США проходят дебаты кандидатов в вице-президенты США. Первый раунд дебатов кандидатов в президенты – Трампа и Байдена – прошел 29 сентября. Очередные дебаты между ними запланированы на 15 октября.