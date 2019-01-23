''Должны присоединиться к России!'' Пропагандист Путина пригрозил Украине новой аннексией

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров озвучил новые территориальные претензии России к Украине.

Он нагло заявил, что к стране-агрессору якобы должны присоединиться южные и восточные регионы Украины. Своими нетрезвыми фантазиями он поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров Скриншот видео

"Юго-восток Украины должен отойти от Галичины и присоединиться к России! Это наша исконная земля, никакого отношения к вам не имеющая. Даже ваша Киевская вонючая митрополия не включала 333 года назад земли юго-востока! Это земли русских людей!" — высказался неадекватный Багдасаров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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