''Должны присоединиться к России!'' Пропагандист Путина пригрозил Украине новой аннексией

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров озвучил новые территориальные претензии России к Украине.
Он нагло заявил, что к стране-агрессору якобы должны присоединиться южные и восточные регионы Украины. Своими нетрезвыми фантазиями он поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Семен Багдасаров
Скриншот видео
"Юго-восток Украины должен отойти от Галичины и присоединиться к России! Это наша исконная земля, никакого отношения к вам не имеющая. Даже ваша Киевская вонючая митрополия не включала 333 года назад земли юго-востока! Это земли русских людей!" — высказался неадекватный Багдасаров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Багдасаров заявил, что Россия должна устроить в Украине свержение законной власти, чтобы "освободить" украинский народ.
Он сравнил Украину со злокачественной опухолью и заявил, что ее необходимо "вырезать" как угрожающую России.
Пропагандист призывал банды террористов "ДНР" объединиться и захватить украинские города Харьков и Мариуполь.
Также Багдасаров обматерил украинского эксперта Вячеслава Ковтуна во время спора о войне на Донбассе в студии у Соловьева.
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