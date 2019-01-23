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''Должны присоединиться к России!'' Пропагандист Путина пригрозил Украине новой аннексией

3.1тЧитать материал на украинском

Кремлевский пропагандист, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров озвучил новые территориальные претензии России к Украине.

Он нагло заявил, что к стране-агрессору якобы должны присоединиться южные и восточные регионы Украины. Своими нетрезвыми фантазиями он поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Семен Багдасаров

Семен Багдасаров

Скриншот видео

"Юго-восток Украины должен отойти от Галичины и присоединиться к России! Это наша исконная земля, никакого отношения к вам не имеющая. Даже ваша Киевская вонючая митрополия не включала 333 года назад земли юго-востока! Это земли русских людей!" — высказался неадекватный Багдасаров.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
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Ященко Олег
Ященко Олег
333 года......ГМ... дело в том, что Раассея свое 300 летие будет праздновать через два года, в 2021 году, если доживет.
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Крым Андрей
Крым Андрей
К сожалению ещё много людей в РФ (и как погляжу на Украине тоже) смотрят подобные говношоу. Меня отучил это делать ещё Савик Шустрый. Что же до приведённых здесь заявлениях этого господина, если он говорит искренне, а не играет (я его и его деятельности не знаю), то это такая же попаболь, как у прыгучих мутантов по Крыму. Как Украина проебала Крым, и это очень надолго или навсегда. Так и РФ проебала юго-восток Малороссии надолго или навсегда. В 14м году ситуацию можно было развернуть. Теперь нет. Надо смотреть на вещи реально.
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Петр Петрович
Петр Петрович
Багдасаров таки на ордынца больше похож , чем на арийца. Так что окромя "дан приказ ему на запад" Что от него ждать?
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