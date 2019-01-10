''Должна скукожиться'': на росТВ заговорили об уменьшении Украины

Российский пропагандист, политолог Михаил Синельников-Оришак нагло заявил, что Украина должна уменьшиться в размерах, утратив свои нынешние границы.

Кроме того, он назвал ее вечным врагом России, которого необходимо ставить на место. Наглый спич рупор Кремля озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пропагандисты Кремля Скриншот видео

"Мы им позволяем (многое. — Ред.) из побуждений: "Братья! Ну как? Ну между лейкоцитами и эритроцитами у нас вся разница, кровь то вроде одна". Та задолбали эти братья! Мы позволяем им наглеть. Любое хамство должно решительно пресекаться, как произошло в проливе (Керченском. — Ред.). Я считаю, что это враждебное государство нам было изначально. Оно должно обязательно остаться, в других границах, оно должно скукожиться самостоятельно. Все сами! И вот на это все должно работать", — высказался Синельников-Оришак.

Его поддержала скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева, которая согласилась с тем, что "братья действительно задолбали" россиян. Кроме того, она спросила, до каких границ должна "сократиться" Украина и что Россия должна с ней делать.

Отвечая на вопрос Скабеевой, пропагандист перешел на угрожающую риторику в отношении Украины. "Чтобы они понимали прекрасно, на уровне физики, если не хотят слушать словами: есть розетка, и вот розетке все равно — веришь ты в нее, не веришь. Но если ты полезешь туда голыми руками, тебя ударит током. Вот такая политика должна быть на любое действие Украины против Российской Федерации", — нагло подытожил он.

Михаил Синельников-Оришак politobzor.net

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