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29 ноября • обновлено в 12:46
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Сергей Климовский
Сергей Климовский
Кандидат исторических наук, историк, археолог и блогер Все статьи автора

Долетит ли Путин до Парижа?

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Фраза "Путин заболел и умер" идеальная для тех, кто готовит в РФ смену режима, и нельзя исключить, что это может произойти до встречи в Париже 9 декабря.

Вероятность появления Путина в Париже для переговоров в "нормандском формате" выше 90%, но в кремлёвских "башнях" кое-кто очень хочет, чтобы он на эту встречу не прибыл и ничего на ней не подписал.

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Причина – они расценивают предстоящее соглашение в Париже как постепенную и скрытую капитуляцию РФ перед Антикремлёвской коалицией, пусть и без потери лица. Поскольку замена путинского режима на нечто другое – это вопрос для Кремля почти решённый, то у противников Парижского соглашения возникает огромный соблазн одним выстрелом убить двух зайцев.

Нет Путина – нет соглашения с капитуляцией, и у Кремля появится причина поставить переговоры с Украиной и Коалицией на длинную паузу. Второй "заяц" – в этом случае процесс смены режима стартует раньше и в условиях, которые они считают для себя более оптимальными. Могут даже извлечь солидный бонус, если красиво и трагично обставят смерть одного из актёров, исполняющих роль Путина. Например, отравление в Париже или падение "борта № 1" на территории Польши. Последнее позволит размягчить и тему взрыва спецслужбами РФ самолёта с президентом и правительством Польши в 2010 г. над аэропортом Смоленска.

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В случае трагической и почти героической смерти основного актёра со сценическим именем "Путин" его похороны пройдут по высшему разряду – как у Ленина и у Сталина. Мобилизационный эффект от этого действа для путинистов будет высоким и его удобно конвертировать в солидные преференции на старте перезагрузки власти в РФ. Более того, "Единая Россия" и "запутинцы" без Путина по причине траура получат ещё и с полгода "амнистии" от критиков его режима. Они могут пытаться обратить себе на пользу и ту бурную радость, которую неизбежно вызовет известие о смерти Путина в Украине и в других странах.

Причины не допустить прибытия "Путина" в Париж или организовать там его смерть вполне веские и обусловлены также спецификой пирамиды власти на России.

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Если в Украине роль президента исполняет вполне реальный и один актёр Зеленский, то в РФ это роль исполняют минимум три актёра, которым иногда выдают даже штаны не по росту. Рональд Рейган открыл моду на использование профессиональных актёров в качестве президентов, и на России её не только переняли, но и усовершенствовали под себя. По всей видимости, кремлёвский олигархат использует минимум трёх актёров-двойников Путина, благо внешность у прототипа, скажем так, не эксклюзивная. Минимум один из них используется для внутреннего пользования и два – для внешнего. Из них один для заурядных встреч, типа сидения в президиуме на собраниях СНГ, другой – для встреч с Трампом и ответственных событий. Поэтому уровень подготовки и информационной погружённости у актёров разный, что вполне логично в век узкой специализации и густых потоков информации.

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Но такая специализация – это оборотная сторона "медали" с ликом Путина. Главное в ней – у каждой из группировок в кремлёвском олигархате в результате этой многоликости имеется свой Путин, что почти исключает случайность дворцового переворота, если он не будет согласован и одобрен всеми группировками. "Царь" становится "вечно живым" и предъявив его можно легко опровергнуть любые "слухи" о его смерти или его убийстве заговорщиками.

Очевидное исключение – публичная смерть "царя" за границей. Если её оспаривать, то придётся раскрыть центр механики власти в Кремле и официально признать: население РФ много лет молится на муляж Путина. Иностранцам, тем всё равно – кого прислали, с тем беседуем и подписываем договора, ответственность у вас как не крути, коллективная. Но для 90% россиян официальное раскрытие этой государственной тайны будет шоком с непредсказуемыми последствиями.

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В силу этого обстоятельства несогласованная смерть Путина возможна только вне РФ, – прекрасное и почти безотказное средство от дворцовых переворотов. Путин умереть в РФ может только по согласованию и одобрению подавляющего большинства олигархата.

В результате у противников Парижского соглашения в Кремле есть только один шанс его сорвать – устроить смерть "Путина" в Париже или по пути туда. Смерть на обратном пути поставит их перед сложной проблемой: как "откатить" назад Парижское соглашение.

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Поэтому прибытие и убытие "Путина" из Парижа находятся в прямой зависимости от того, насколько решительно настроена и готова действовать "партия войны" в Кремле в ситуации, когда вопрос смены лица режима согласован и почти однозначно решён.

Для Украины в этой ситуации желательно добиться от Кремля обмена пленными ещё до 9 декабря, поскольку РФ государство, политика которого становится всё более трудно предсказуемой. Даже если "Путин" прибудет в Париж, подпишет, и доберётся живым до Москвы, то нет никаких гарантий, что РФ будет выполнять это соглашение достаточно долго, последовательно и полностью.

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Сергей Климовский Сергей Климовский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Ипать, понос - под кастрУлей у этого коклодовбойоба)))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Одна попытка сбить самолет с Путиным, уже была. По ошибке завалили малайзийский боинг. Можете еще раз попробовать.
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Антонов Семен
Антонов Семен
Климовский несгибаемый фанат Путина. ни дня без упоминания о темнейшем.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Ярошенко Андрей, а вот подписываться не надо, вислоухий ! Все и так знают, что ты X У Й Л О ! Как и все X O X Л Ы !
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Антонов Семен, ха-ха-ха, ну раз начал, то называй вещи своими именами: не темнейший, а обыкновенное Х У Й Л О.
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