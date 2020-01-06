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6 января • обновлено в 10:11
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Дочь Сулеймани пригрозила США и Израилю местью за убийство отца

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Дочь убитого американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.

Она заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после того, что случилось в международном аэропорту Багдада, где погиб ее отец. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Безумный Трамп (Президент США. – Ред.), не думай только, что со смертью моего отца все закончится", – сказала дочь Сулеймани.

Дочь Сулеймани пригрозила США и Израилю местью за убийство отца

Дочь Сулеймани пригрозила США и Израилю местью за убийство отца

Она добавила, что за гибель Сулеймани США и их союзника Израиль ждут "черные дни".

Как написало издание "Наше Кафе" со ссылкой на интервью женщины телеканалу "аль-Манар", Зейнаб сказала, что главарь ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла отомстит Израилю за убийство ее отца.

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"Смерть Сулеймани не сломит нас. Трамп должен знать, что убийство отца воодушевит нас на борьбу. Я знаю, что Насралла отомстить за каждую каплю крови отца", – заявила она.

В то же время сам Насралла назвал Сулеймани "великим военачальником" и отметил, что его смерть "открывает новую страницу истории Ближнего Востока".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

  • В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.

  • Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

  • Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

  • Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.

  • Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.

  • Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.

  • В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.

  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.

  • В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).

  • А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, где проститься с ним пришли миллионы жителей.

  • Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства Сулеймани.

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Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персона
Касем Сулеймани
Место
США
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