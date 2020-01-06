Дочь убитого американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.
Она заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после того, что случилось в международном аэропорту Багдада, где погиб ее отец. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Безумный Трамп (Президент США. – Ред.), не думай только, что со смертью моего отца все закончится", – сказала дочь Сулеймани.
Дочь Сулеймани пригрозила США и Израилю местью за убийство отца
Она добавила, что за гибель Сулеймани США и их союзника Израиль ждут "черные дни".
Как написало издание "Наше Кафе" со ссылкой на интервью женщины телеканалу "аль-Манар", Зейнаб сказала, что главарь ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла отомстит Израилю за убийство ее отца.
"Смерть Сулеймани не сломит нас. Трамп должен знать, что убийство отца воодушевит нас на борьбу. Я знаю, что Насралла отомстить за каждую каплю крови отца", – заявила она.
В то же время сам Насралла назвал Сулеймани "великим военачальником" и отметил, что его смерть "открывает новую страницу истории Ближнего Востока".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января состоялось прощание с генералом Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР).
А 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, где проститься с ним пришли миллионы жителей.
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства Сулеймани.
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