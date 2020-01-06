Дочь убитого американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани Зейнаб пригрозила США и Израилю "черными днями" и местью за отца.

Она заявила, что в Вашингтоне зря надеются на положительный исход после того, что случилось в международном аэропорту Багдада, где погиб ее отец. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Безумный Трамп (Президент США. – Ред.), не думай только, что со смертью моего отца все закончится", – сказала дочь Сулеймани.

Дочь Сулеймани пригрозила США и Израилю местью за убийство отца

Она добавила, что за гибель Сулеймани США и их союзника Израиль ждут "черные дни".

Как написало издание "Наше Кафе" со ссылкой на интервью женщины телеканалу "аль-Манар", Зейнаб сказала, что главарь ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла отомстит Израилю за убийство ее отца.

"Смерть Сулеймани не сломит нас. Трамп должен знать, что убийство отца воодушевит нас на борьбу. Я знаю, что Насралла отомстить за каждую каплю крови отца", – заявила она.

В то же время сам Насралла назвал Сулеймани "великим военачальником" и отметил, что его смерть "открывает новую страницу истории Ближнего Востока".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!