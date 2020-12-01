Дочь Скрипаля после лет молчания позвонила родным и призналась, где отец
Дочь бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила двоюродной сестре Виктории в Россию и рассказала, что отец живет на государственном объекте в Англии.
Стенограмму телефонного разговора выложило издание MK.ru. Общение между сестрами длилось около часа.
Юлия рассказала, что живет отдельно от отца из-за ограничений, связанных с безопасностью.
После отравления "Новичком" ее здоровье уже полностью восстановилось, а отец живет с трахеостомой – трубкой, которую вводят в трахею для обеспечения поступления воздуха в дыхательные пути. Повреждение дыхательных мышц было вызвано отравлением.
Трубку меняют раз в 3-4 месяца из-за коронавируса.
Тем не менее мужчина пытается заниматься спортом на беговой дорожке и силовых тренажерах. Вместе с ним постоянно проживает медработник.
Юлия призналась, что они с отцом стараются не разговаривать на тему отравления, поскольку мужчина чувствует свою вину перед дочерью.
"Ему очень жаль, что меня на этот маховик репрессий накрутило случайно с ним. Он себе этого простить не может никак. Я говорю: да ладно, все нормально, хорошо, что я приехала. А был бы один, никто тебя в доме не нашел бы, так бы и помер. Мы хоть были на улице, в людном месте. А так бы точно никакого шанса не было, если бы он один был", –рассказала женщина.
Она уточнила, что по-прежнему имеет российское гражданство и вид на жительство в Великобритании.
Скрипаль опровергла информацию СМИ о том, что она постоянно перемещается по миру.
"Я прикалываюсь, что не знаю, где я побывала. Очень хочу в Новую Зеландию, но, к сожалению, пока никак", – сказала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.
Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых — Александр Петров и Руслан Боширов.
Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.
Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".