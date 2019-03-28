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"Добивали жовто-блакитными повязочками!" Соловьев взорвался возмущениями из-за УПА

1.2тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на вступление в силу закона Украины о приравнивании воинов УПА к ветеранам войны.

Он обвинил украинских националистов в массовых убийствах мирного населения в годы Второй мировой войны, геноциде евреев и прочих ужасах. Свое негодование рупор Кремля продемонстрировал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Украину уже, наверное, нельзя представить без бандеровской сволочи. Поэтому вступил в силу позорный закон, который приравнивает ветеранов ОУН-УПА к ветеранам войны. По официальным данным, боевиков УПА в Украине осталось около 1200, но фактически больше", — начал свой едкий спич Соловьев.

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Он добавил, что Национальный архив Финляндии якобы опубликовал доклад финского историка, из которого следует, что не немцы и не добровольцы СС, а мирные жители Львова инициировали еврейские погромы и убийство людей во время гитлеровской оккупации.

"Бегали и добивали, чем могли, жовто-блакитными повязочками. Может, разыскать их всех и тоже приравнять к ветеранам?" — возмутился скандальный пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев оскандалился грязным оскорблением в адрес Украины, сравнив ее с шакалом и заявив, что в ней живут "конченые нацисты".

Также он отпустил в прямом эфире неуместную едкую шутку о национальном гимне Украины. Cоловьев заявил, что в нем украинцы якобы говорят о готовности к скорой кончине, тем самым превращая свою жизнь в культ борьбы со смертью.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
Тег
УПА
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не "добивали повязочками", а "бегали с повязочками и добивали", надо внимательно слушать. Я не большой поклонник Соловьёва, но конкретно здесь в чём он соврал? Бегали и добивали. Доказательств тому в архивах - вагон и маленькая тележка. Не нужно верить Соловьёву, не нужно верить мне - просто наберите в поисковике: "Еврейский погром + Львов + 1941" и убедитесь сами. А кому лень - просто сходите по ссылке: https://uglich-jj.livejournal.com/52576.html
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