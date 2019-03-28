"Добивали жовто-блакитными повязочками!" Соловьев взорвался возмущениями из-за УПА

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев бурно отреагировал на вступление в силу закона Украины о приравнивании воинов УПА к ветеранам войны.

Он обвинил украинских националистов в массовых убийствах мирного населения в годы Второй мировой войны, геноциде евреев и прочих ужасах. Свое негодование рупор Кремля продемонстрировал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Украину уже, наверное, нельзя представить без бандеровской сволочи. Поэтому вступил в силу позорный закон, который приравнивает ветеранов ОУН-УПА к ветеранам войны. По официальным данным, боевиков УПА в Украине осталось около 1200, но фактически больше", — начал свой едкий спич Соловьев.

Он добавил, что Национальный архив Финляндии якобы опубликовал доклад финского историка, из которого следует, что не немцы и не добровольцы СС, а мирные жители Львова инициировали еврейские погромы и убийство людей во время гитлеровской оккупации.

"Бегали и добивали, чем могли, жовто-блакитными повязочками. Может, разыскать их всех и тоже приравнять к ветеранам?" — возмутился скандальный пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев оскандалился грязным оскорблением в адрес Украины, сравнив ее с шакалом и заявив, что в ней живут "конченые нацисты".

Также он отпустил в прямом эфире неуместную едкую шутку о национальном гимне Украины. Cоловьев заявил, что в нем украинцы якобы говорят о готовности к скорой кончине, тем самым превращая свою жизнь в культ борьбы со смертью.

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