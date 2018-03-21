"Добъем": в России анонсировали новые бомбежки Сирии

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин заявил, что до 25 марта Россия должна снова нанести авиаудары по сирийскому городу Восточная Гута (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Об этом он сообщил в ходе дискуссии с лидером движения "Новая Россия" Никитой Исаевым в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В частности, Исаев возмутился политикой России в отношении Сирии и заявил о том, что власти страны приняли неоправданное решение разменять Украину на Сирию.

"У нас очень слабые позиции. Мы пытаемся выторговать сейчас Украину, и у нас очень слабо получается, разменяв на Сирию. И что мы получили после того, как попытались разменять Сирию? Мы получили оттуда удар американских вооруженных сил по нашей коалиции вместе с Асадом. А то, что сейчас происходит в мире? В Восточной Гуте! Сколько вчера — десятки человек погибли?!" — сказал лидер "Новой России".

Однако, отвечая ему, Платошкин заявил, что ситуация в Сирии находится под полным контролем асадовской колации.

"80% Восточной Гуты — под контролем сирийской армии. Это замечательно. На этой неделе добьем бандитов", — радостно отметил он.

В свою очередь, Исаев решил продолжить дискуссию и напомнил оппоненту, что мировое сообщество обвиняет Россию в солидаризации с Асадом по поводу химического оружия.

Но Платошкин решил ответить на эту претензию в довольно дрезкой манере, оскорбив, помимо всего, сенатора США от Аризоны Джона Маккейна.

"Кто (обвиняет. — Ред.)? Маккейн? Маккейн — дебил, правильно?" — язвительно подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", российский режиссер Карен Шахназаров назвал войну в Сирии успехом российской дипломатии.