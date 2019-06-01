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Для защиты от России: в США решили сделать Украину главным военным союзником

5.3тЧитать материал на украинском

В Конгрессе США предложили усилить поддержку оборонного комплекса Украины и сделать ее главным военно-политическим союзником вне НАТО.

Соответствующий законопроект был подан в Палату представителей. Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

Так, документ предполагает предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США на период до вступления ее в НАТО. Отмечается, что такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

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В США решили сделать Украину главным военным союзником

В США решили сделать Украину главным военным союзником

aif.ua

Также законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

В США решили сделать Украину главным военным союзником

eadaily.com

В целом законопроект предусматривает, что политика США должна включать поддержку:

  • суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции нашего государства;

  • права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, в том числе относительно взаимоотношений с другими странами и международными организациями без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран;

  • права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей безопасностной помощи со стороны США;

  • дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

В США решили сделать Украину главным военным союзником

РБК-Украина

Кроме этого, политика США должна быть направлена ​​на:

  • неприятие любых территориальных изменений Украина, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крыму и Донбассу и оккупации этих территорий;

  • осуждения продолжающегося содержания российской стороной 24-х членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива;

  • настойчивое побуждение РФ к полной имплементации Минских договоренностей, поддержки развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности, обеспечения безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
США
Теги
НАТОСШАКонгресс США
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Парашные ублюдки - мы вас уничтожим!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Махал Махалыч, 1000% ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Махал Махалыч, свиней не забудь выпасти
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Пигин Макс
Пигин Макс
Западные хозяева Украины не допустят прекращения гражданской войны. Они будут поддерживать боевые действия до последнего украинца.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
отлично у нас есть опыт мочить эту вонючую русню
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Пигин Макс
Пигин Макс
Козломордый, У тебя есть опыт по смене памперсов на время.
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