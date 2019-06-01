Для защиты от России: в США решили сделать Украину главным военным союзником

В Конгрессе США предложили усилить поддержку оборонного комплекса Украины и сделать ее главным военно-политическим союзником вне НАТО.

Соответствующий законопроект был подан в Палату представителей. Об этом сообщается на странице посольства США в Украине в Facebook.

Так, документ предполагает предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США на период до вступления ее в НАТО. Отмечается, что такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

В США решили сделать Украину главным военным союзником aif.ua

Также законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

eadaily.com

В целом законопроект предусматривает, что политика США должна включать поддержку:

суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции нашего государства;

права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, в том числе относительно взаимоотношений с другими странами и международными организациями без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран;

права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей безопасностной помощи со стороны США;

дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

РБК-Украина

Кроме этого, политика США должна быть направлена ​​на:

неприятие любых территориальных изменений Украина, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крыму и Донбассу и оккупации этих территорий;

осуждения продолжающегося содержания российской стороной 24-х членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива;

настойчивое побуждение РФ к полной имплементации Минских договоренностей, поддержки развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности, обеспечения безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, в который заложена поддержка для Украины на 2020-й финансовый год.

В США заявили, что готовы дать Украине летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок самой Украиной.

Член комитета Палаты представителей по международным делам Конгресса США Майкл Маккол призвал увеличить продажу Украине военной техники, чтобы страна могла активнее противостоять России.

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