УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Михаил Крутихин
Михаил Крутихин
Партнер консалтинговой компании RusEnergyВсе статьи автора

Для тупой телеаудитории внутри России – как раз то, что нужно

2.4т

Немного о внешней политике и Шекспире.

Во время недавней дискуссии я сформулировал наблюдение: нынешняя политика России бессвязна, непоследовательна, нелогична и крайне неразборчива. Альянсы и договоренности о вечной дружбе и сотрудничестве заключаются чуть ли ни ежедневно, и при этом – с кем попало. То с катарцами, то с их врагами саудовцами, то с врагами саудовцев иранцами, потом с врагами иранцев израильтянами, потом с хезбаллонами, с курдами, с врагами курдов турками и так до бесконечности. В глазах рябит.

Для тупой телеаудитории внутри России – как раз то, что нужно. Можно каждый день предъявлять доказательства растущей роли Москвы на международной арене. Для американцев, китайцев и европейцев – глядите, как мы вам карты можем испортить, под дверью на*рать и все ваши хитрожопые планы сорвать. Хотите, не хотите, а сядете с нами за стол переговоров и примете как достойного игрока. Пусть хотя бы для вида – нам очень важны именно понты.

Новости
Путин продумал самую гениальную операцию за последние 100 лет

В разговоре я предположил, что это признак не силы во внешней политике, а как раз слабости. У России нет никакого реального влияния и средств, чтобы покупать и содержать долгосрочных партнеров: режимы, партии, движения, как это делал СССР. Ей остается только надувать щеки и пытаться играть роль спойлера для других, более сильных игроков. А кратковременные "союзники" используют Россию как инструмент шантажа тех же американцев.

И тут один из собеседников, умный француз, которого я особо отмечаю за исключительную способность структурировать суждения и находить новые углы зрения для старых проблем, вдруг сказал, что это надо объяснять не свойствами российских политиков, а общим представлением о мировом ходе времени в наши дни. Время и исторический процесс, по его словам, всё больше приобретает в восприятии дискретную основу и распадается на цепочку событий, не связанных общим вектором. Исчезают долгосрочные союзы, стратегические планы. Другой век, совершенно не исторический подход к событиям.

РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЁН.

Опять?

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Михаил КрутихинМихаил Крутихин
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Михаила Крутихина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
10
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги