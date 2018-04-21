"Девочка перемазанная": российский сенатор сострил о химатаке в Сирии

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков утверждает, что фото- и видеоматериалы из Сирии с жертвами химатаки были фальшивыми.

Такое мнение он высказал в интервью "Говорит Москва". При этом сенатор вспомнил о "перемазанных детях".

"Это люди, которые попали под обстрел, наглотались пыли и дыма от разрыва снарядов и пришли в больницу. Да, у них першило горло, они кашляли, но это абсолютно не газы", - утверждает он.

Пострадавшие дети также не вызвали жалости у Пушкова.

"Тем более, что таких мальчиков из Думы очень много. Есть девочка перемазанная, которая то была в Алеппо… Перемазанная, я имею в виду сажей. Ее то выносят из развалин в Алеппо, потом из каких-то других развалин. Во всей Сирии эта девочка", - сострил он.

Как сообщал "Обозреватель", в Госдепе заявили, что у США есть доказательства того, что Россия и Сирия пытаются уничтожить следы химической атаки в городе Дума.