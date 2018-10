Десятки погибших: в Индии автобус сорвался в ущелье. Фото и видео жуткого ДТП

В индийском штате Джамму и Кашмир микроавтобус с пассажирами рухнул в ущелье. В результате ДТП погибло 20 человек.

Как сообщает агентство ANI трагедия произошла вблизи села Маруф. По предварительной версии водитель потерял управление из-за чего микроавтобус съехал с дороги.

На данный момент известно о 20 погибших и 19 пострадавших, состояние 10 из которых оценивается как критическое.

Спасательная операция еще продолжается.

#SpotVisuals: 15 people died and 19 injured in the accident where a minibus fell into a deep gorge at Kela Moth on Jammu Srinagar National Highway while it was going from Banihal to Ramban. 8 people have been airlifted to Jammu. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/4bHMEDwqCw