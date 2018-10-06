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Десятки погибших: в Индии автобус сорвался в ущелье. Фото и видео жуткого ДТП

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В индийском штате Джамму и Кашмир микроавтобус с пассажирами рухнул в ущелье. В результате ДТП погибло 20 человек.

Как сообщает агентство ANI трагедия произошла вблизи села Маруф. По предварительной версии водитель потерял управление из-за чего микроавтобус съехал с дороги.

На данный момент известно о 20 погибших и 19 пострадавших, состояние 10 из которых оценивается как критическое.

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Спасательная операция еще продолжается.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России, в Калининском районе Тверской области, маршрутное такси и пассажирский автобус столкнулись лоб в лоб. В результате жуткой аварии погибли 13 человек, еще 17 получили травмы.

Место
Индия
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