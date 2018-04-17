Дерипаске напророчили предательство Кремля

Кремль может списать в утиль олигарха Олега Дерипаску, который сильно пострадал из-за санкций США..

"Бизнес зашатался у Дерипаски. Есть разные оценки, но реально удар был нанесен по алюминиевому бизнесу. С одной стороны, это безопасно для стран Запада – это не нефть и не газ. Отключить Западную Европу от российской нефти и газа никто не решится. Этот вопрос всерьез не обсуждается. А вот алюминиевый рынок более конкурентный и выпадение такого крупного производителя, как "Русал" – вполне может быть замещено", - заявил в интервью "Обозревателю" российский экономист Дмитрий Травин.

По его словам, беда Дерипаски - это его личная вина, и придется ему все это расхлебывать.

"Кремль уже обещал помогать, но пока не очень понятно, в какой степени. Не ясно, будет ли эта помощь Дерипаске или "Русалу". В принципе, Дерипаска никому не нужен. Его можно списать в утиль. А "Русал" – это крупная российская компания, где работает тысяча людей, которые платят налоги. Скорее всего, "Русалу" будут как-то помогать, чтобы он существовал. А вот останется ли Дерипаска собственником этой компании – конечно, пока сказать трудно", - подытожил экономист.

Как сообщал "Обозреватель", акции Дерипаски рухнули после сообщения о возможном дефолте.