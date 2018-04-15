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Галина Остаповець
Галина Остаповець
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США могут устроить нам катастрофу – российский экономист

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Совокупное состояние 50 богатейших людей России за один день сократилось более, чем на $11,7 млрд. Это результат недавних американских санкций. Как они повлияют на обычных россиян и экономику страны в целом – в интервью "Обозревателю" рассказал российский экономист Дмитрий Травин.

- Американцы ввели новые санкции против российского бизнеса, которые через несколько дней обрушили российский фондовый рынок. О чем это говорит?

- Некоторое время назад американцы составили большой список россиян, которые могут оказаться под санкциями. Другое дело, что в этот раз из этого большего списка они выдвинули не так много народу. Досталось в первую очередь Дерипаске, Шамалову, Вексельбергу, Керимову и некоторым другим.

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Бизнес зашатался у Дерипаски. Есть разные оценки, но реально удар был нанесен по алюминиевому бизнесу. С одной стороны, это безопасно для стран Запада это не нефть и не газ. Отключить Западную Европу от российской нефти и газа никто не решится. Этот вопрос всерьез не обсуждается. А вот алюминиевый рынок более конкурентный и выпадение такого крупного производителя, как "Русал" – вполне может быть замещено. Может быть, на этом кто-то даже выигрывает. Так что беда Дерипаски – это его личная вина, и придется ему все это расхлебывать.

- Кремль не поможет ему справиться с этим вызовом?

- Да, Кремль уже обещал помогать, но пока не очень понятно, в какой степени. Не ясно, будет ли эта помощь Дерипаске или "Русалу". В принципе, Дерипаска никому не нужен. Его можно списать в утиль. А "Русал" – это крупная российская компания, где работает тысяча людей, которые платят налоги. Скорее всего, "Русалу" будут как-то помогать, чтобы он существовал. А вот останется ли Дерипаска собственником этой компании – конечно, пока сказать трудно.

Более десяти лет назад Дерипаска заявлял, что в любой момент готов отказаться от своей компании. Он чувствует, что ему повезло, и он все может отдать государству. Может быть, государство ему скажет, что пора отвечать за базар и отдать все, что ему принадлежит. Это маловероятно, конечно, но может быть.

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Второй момент – сколько у государства будет средств на поддержку алюминиевого бизнеса. В принципе, российский бюджет в плохом состоянии, перспектив у российской экономики почти нет, так что помогая "Русалу" надо отнять деньги у кого-то другого. У кого? Подняв налоги на остальные бизнесы? Или сократить расходы на пенсионеров и бюджетников? Вот это придется решать новому российскому правительству.

- Падение российских акций и российского рубля как-то отразится на обычных россиянах?

- В какой-то мере уже отражается. Если падающий рубль не поднимется обратно, то российские граждане станут беднее в долларовом или евровом выражении. Это значит, что россияне смогут меньше покупать импортных товаров, да и на сами российские товары цены тоже вырастут. В случае девальвации национальной валюты цены всегда растут.

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Кроме того, российские граждане естественно могут пострадать, если в России повысят налоги, сократятся расходы на такие важные бюджетные сферы как образование или здравоохранение. Это возможно, когда у государства не хватает денег.

Как поступит государство – будет повышать налоги или сокращать социальные программы?

- Повышение налогов – это не выход из ситуации. Повышение налогов – это способ не развалить экономику быстро. Способов для того, чтобы перевести российскую экономику в состояние нормального роста, я честно говоря, не вижу. В путинской системе это почти невозможно.

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Ну, а для того, чтобы сбалансировать бюджет и не допустить быстрого развала, к сожалению, придется повышать налоги. Уже сейчас обсуждается повышение подоходного налога. Похоже, это вариант уже безальтернативный. Наверное, будут повышаться и какие-то другие налоги, и в тоже время будут сокращать и какие-то расходы. Вопрос в том, что больше будет сокращать следующий премьер-министр – военные расходы или социальные. Будет ли он сокращать расходы на поддержку регионов или на поддержку центра Москвы. В любом случае проблема очень серьезная.

- Падение фондового рынка прекратилось или будет ситуация турбулентности?

- Это предсказать невозможно. Рынок такая вещь, что заранее предсказать ничего невозможно. Он ведь зависит не только от объективных факторов, но и от психологических. Паника сейчас большая, более сильная, чем реально вытекает из американских санкций. Если паника будет продолжаться, то она в свою очередь может усилить проблему и тогда проблемы нашей экономики будут более серьезные, чем вытекают из санкций.

Можно только сказать, что если ситуация пойдет в равновесную, то курс каких-то акций уже не поднимется, акционеры потеряют свои деньги. Все пишут, что Дерипаска потерял полтора миллиарда, но и другие акционеры теряют вместе с ним. Особенно те, кто получает доходы в рублях, поскольку рубль падает. Но какие-то сектора экономики и какие-то граждане, возможно, переживут это без особых потерь или с минимальными потерями.

- Такое впечатление, что американцы эффективно наносят точечные удары по экономике России. Насколько велико американское влияние на российскую экономику?

- Конечно, американская экономика очень сильная и если бы вдруг американцы поставили задачу не то чтобы уничтожить российскую экономику, а очень серьезно по ней ударить, чтобы всем нам стало плохо, они бы с этим справились. Они ввели бы санкции не только против "Русала". Санкции ввели бы и против других крупных компаний, обрушили бы российский фондовый рынок значительно серьезнее, чем то, что происходило в эти дни. Возможно, смогли бы даже договориться с ключевыми европейскими потребителями газа, чтобы уменьшить российский импорт. Если Россия не будет продавать нефть и газ – для нее это будет катастрофа.

Но у американцев нет такой задачи, как уничтожать российскую экономику. Поэтому все эти санкции выглядят как предупреждение.

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Автор
Галина ОстаповецьГалина Остаповець
Темы
Санкции против Россиироссийская экономика
Персоны
Олег ДерипаскаВладимир ПутинДмитрий Травин
Место
Россия
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