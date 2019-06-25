Деньги важнее Украины: всплыл показательный момент в реакции Германии на возвращение России в ПАСЕ

Глава МИД Германии Гайко Маас в своем официальном выступлении по поводу возвращения России в ПАСЕ подчеркнул, что главное – уплата Кремлем членских взносов, не упомянув об агрессии РФ против Украины.
Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического ведомства Германии. По мнению Мааса, скандальная резолюция пойдет только на пользу и "Москва должна внести конструктивный вклад в этот компромисс".
"Мы будем продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя в отношении членства в Совете Европы. Это включает в себя скорейшее возобновление российских членских взносов. И это подразумевает, что Россия придерживается стандартов, которым она привержена в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", – подчеркнул Маас.
Гайко Маас
Униан
Министр добавил, что теперь важно разработать механизм, с помощью которого в соответствии с Уставом можно будет накладывать санкции на отдельные государства за их проступки.
Примечательно, что Маас обошел вниманием вопросы незаконной аннексии Крыма и военного конфликта, развязанного Россией на Востоке Украины, что и стало одной из причин, по которым российскую делегацию в 2014 году лишили полномочий в ПАСЕ.
ПАСЕ
Униан
Как сообщал OBOZREVATEL:
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Стало известно, какие именно страны проголосовали за предательское решение.
Позже в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России.
Из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций.
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