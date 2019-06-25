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Деньги важнее Украины: всплыл показательный момент в реакции Германии на возвращение России в ПАСЕ

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Глава МИД Германии Гайко Маас в своем официальном выступлении по поводу возвращения России в ПАСЕ подчеркнул, что главное – уплата Кремлем членских взносов, не упомянув об агрессии РФ против Украины.

Соответствующее заявление появилось на сайте дипломатического ведомства Германии. По мнению Мааса, скандальная резолюция пойдет только на пользу и "Москва должна внести конструктивный вклад в этот компромисс".

"Мы будем продолжать напоминать России об обязательствах, которые она взяла на себя в отношении членства в Совете Европы. Это включает в себя скорейшее возобновление российских членских взносов. И это подразумевает, что Россия придерживается стандартов, которым она привержена в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", – подчеркнул Маас.

Новости
Россию предательски вернули в ПАСЕ: кто голосовал против Украины

Гайко Маас

Гайко Маас

Униан

Министр добавил, что теперь важно разработать механизм, с помощью которого в соответствии с Уставом можно будет накладывать санкции на отдельные государства за их проступки.

Примечательно, что Маас обошел вниманием вопросы незаконной аннексии Крыма и военного конфликта, развязанного Россией на Востоке Украины, что и стало одной из причин, по которым российскую делегацию в 2014 году лишили полномочий в ПАСЕ.

ПАСЕ

ПАСЕ

Униан

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Германия
Теги
ПАСЕРоссия - страна-агрессорРоссия
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Nemo Александр
Nemo Александр
Союз меча и орала = ПАСЕ "— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову..." Ильф и Петров.
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Putin Serjio
Putin Serjio
Очередной раз Украина соснула
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леня зе
леня зе
ба-бах.пуканы свидомитов взрываются.обоз пощади.
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