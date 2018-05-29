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Константин Боровой
Константин Боровой
Российский предприниматель и политикВсе статьи автора

Деньги пахнут. Англичане это уже поняли

Близкий к Путину российский миллиардер Роман Абрамович получил израильское удостоверение личности, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль. Ранее сообщалось, что Абрамовичу не продлили британскую визу. - ред.

Британцы попытались выяснить происхождение значительной части денег Романа Абрамовича. Это путинские деньги, которые он направляет на разные свои проекты. Кстати говоря, Абрамович так и не смог объяснить их происхождение и, по-видимому, не сможет. На самом деле получение гражданства США или другой европейской страны, не считается предательством в чекистской среде. Более того, они считают это правильным действием, которое помогает создавать агентурные сети по всему миру. После 91-го года многие получали американское гражданство именно с формулировкой, что вот нас, сотрудников КГБ, преследуют по политическим мотивам. Сотрудников КГБ действительно преследовали, и стоял вопрос о привлечении их к ответственности за преступления, которые были совершены в Советском Союзе. А преступления были серьезные.

Уйти от ответственности можно было путем получения иностранного гражданства.

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Это не предательство, наоборот это участие в создании агентурных сетей по всему миру. И эти агентурные сети эффективно работают и по сей час. До недавнего времени довольно эффективно в США развивался проект Бессмертный полк. Летал даже самолет с георгиевской лентой, а по всему восточному побережью был организован автопробег с символикой Советского Союза. Вот это победоносие Кремль перенес на территорию других государств и успешно использует для пропагандисткой кампании.

Роман Абрамович не относится к числу чекистов, но он очень активно помогает Путину в реализации его проектов по всему миру. Главное, что ясно, он все-таки не смог объяснить происхождение своих капиталов. А это значит, что это бюджетные средства, украденные Путиным и его группой у России. Израиль, в этом смысле, государство, которое принимает преследуемых евреев на территории других государств. Такая политика Израиля защищать от другого государства, в том числе, провинившихся перед законом евреев.

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Для того, чтобы Абрамовичу остаться в Великобритании – ему нужно доказать происхождение своих капиталов. А это невозможно. Британцы опасаются российских агентурных сетей и их незаконных действий на территории Великобритании. Опасаются реализации самых разных проектов Путина. И правильно делают. Сомнений в том, что Роман Абрамович реализовывал проекты Кремля, в том числе и в Великобритании, и даже по всему миру, у них нет.

Англичане не собираются закрывать глаза на инвестиции криминальных капиталов. Кстати говоря, это прекрасный пример другим государствам, в том числе и Украине, что деньги пахнут.

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Константин БоровойКонстантин Боровой
Тема
Санкции против России
Персоны
Роман АбрамовичВладимир Путин
Место
Россия
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