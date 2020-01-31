Деньги будут: стало известно о новой военной помощи США Украине

Белый дом в бюджете на 2021 год сохранит размер военной помощи Украине, который предоставлялся нашей стране ранее.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник в Администрации президента США.

Отмечается, что в случае сохранения прежних чисел, что Украина получит 250 млн долларов от Пентагона. Госдепартамент США через программу иностранного военного финансирования даст еще 115 млн долларов.

Белый дом

При этом до 10 февраля, когда будет опубликован проект бюджета США, никаких подробностей нет.

The Washington Post напоминает, что в последних двух бюджетных предложениях администрация Дональда Трампа предлагала сократить программу помощи для Украины по линии Госдепартамента до 20 млн долларов. В обоих случаях Конгресс отклонял сокращение и выделял Украине прежние 115 млн долларов.

Также источник газеты утверждает, что чиновники Белого дома снова обсуждали сокращение финансирования до 20 млн долларов, однако после запросов издания отказались от этой идеи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения.

29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

Позже стало известно, что Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

Как стало известно, Трамп лично приказал отобрать у Украины военную помощь.

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