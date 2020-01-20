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20 января • обновлено в 12:46
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"День превратился в ночь": Австралию накрыла мощная пыльная буря. Фото и видео

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На Австралию после масштабных лесных пожаров обрушились огромные пыльные бури.

Стихия бушевала в центральной части Нового Южного Уэльса, превратив "день в ночь", пишет The Guardian.

Метеорологи сообщили, что порывы ветра достигали 94 км\час, а местами доходили до 107 км\час.

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К тому же по стране прошли грозовые ливни с градом, в результате чего погибли сотни тысяч рыб. Грозы обрушились на Камден Кэмпбелтаун и Пиктон, а потом переместились в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

"Завтра (20 января) у нас будет очень активный прогноз грозового дня, особенно в юго-восточной и центрально-восточной частях, а также в некоторых частях юго-западных склонов", – предупредили синоптики о наступающей буре.

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Также ожидается, что осадки достигнут от 10 до 30 мм, но в некоторых областях могут наблюдаться отдельные значения до 80 или 100 мм. При этом такие обильные дожди могут привести к наводнению, но вряд ли погасят бушующие пожары, отметили синоптики.

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Пыльная буря в Австралии

Пыльная буря в Австралии

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Австралии масштабные лесные пожары вспыхнули еще осенью. В охваченных огнем австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Квисленд прогнозировали "катастрофические" погодные условия.

  • Стихия практически полностью уничтожила город Балморал, который находится за 120 км от Сиднея.

  • В Австралии из-за непрекращающихся пожаров объявили масштабную эвакуацию населения и туристов из юго-восточных штатов страны.

  • Пожары в Австралии привели к тому, что начали сами формировать погоду, которая лишь помогает распространению огня, и замкнулись в заколдованный круг.

  • Из-за жестокой стихии погибло 25 человек и около 500 миллионов животных, а детские сады и государственные учреждения в столице страны Канберре прекратили работу.

  • Также в засушливых районах Австралии, где бушевали пожары, начались проливные дожди.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Пожары в Австралии
Место
Австралия
Тег
погода
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