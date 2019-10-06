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6 октября • обновлено в 13:38
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Демократы помогли? В США объяснили, как импичмент поможет Трампу выиграть выборы

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Американского президента Дональда Трампа вряд ли отстранят от должности до выборов 2020 года, а импичмент может только мобилизовать консервативный электорат и способствовать его переизбранию.

Политтехнологи Республиканской партии утверждают, что инициатива демократов по поводу импичмента только приведет к росту популярности Трампа, пишет ВВС.

"Руководитель избирательного штаба президента Брэд Парскейл привел данные, что после объявления о начале процедуры импичмента поток пожертвований в их предвыборный фонд значительно увеличился. Только за неделю удалось собрать 13 миллионов долларов. Американские историки также убеждены в том, что импичмент, который кажется сегодня неизбежным, не помешает Трампу победить на выборах 2020 года", – сообщается в статье.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Европейская правда

На прошлой неделе демократы, имеющие большинство в Палате представителей, объявили о начале формальной процедуры импичмента. Причиной стала жалоба анонимного работника спецслужб. Он заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским американский президент попросил возобновить расследование деятельности семьи Байдена в Украине. Конгресс назвал такие действия президента "использованием служебного положения в собственных политических целях".

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Угрозу импичмента в администрации США рассматривают вполне серьезно и уже приступили к формированию специальной команды юристов, которая будет оспаривать обвинения в адрес президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, США готовили заявление от имени президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось бы о будущем расследование в отношении бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

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Темы
Политические скандалы в США Импичмент Трампа
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
Конгресс США
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