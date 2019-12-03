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3 декабря • обновлено в 07:59
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"Дело закрыто!" Трамп внезапно поблагодарил Зеленского

3.5т
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что "украинагейт" можно считать завершенным.

Такое высказывание появилось в его Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.

"Спасибо Президенту Зеленскому. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!" – написал Трамп.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

"Гордон"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

  • В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

  • Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.

  • После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.

  • При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.

  • Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.

  • В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.

  • 15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.

  • Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"Поблагодарил Зеленского", почесал за ухом и дал сахарку. В ответ увидел преданные глаза и повиливание хвоста.
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Хо Хол
Хо Хол
"Хозяин назвал меня любимой женой!"
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Владимирович Владимир, чучело, без путина ни как?
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Хо Хол
Хо Хол
Владимирович Владимир, чего ругаешься-то? Добрее надо быть.
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