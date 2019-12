"Дело закрыто!" Трамп внезапно поблагодарил Зеленского

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что "украинагейт" можно считать завершенным.

Такое высказывание появилось в его Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.

"Спасибо Президенту Зеленскому. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!" – написал Трамп.

Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq