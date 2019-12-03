"Дело закрыто!" Трамп внезапно поблагодарил Зеленского

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что "украинагейт" можно считать завершенным.
Такое высказывание появилось в его Twitter в ответ на опубликованное интервью Зеленского, которое тот дал нескольким иностранным СМИ.
"Спасибо Президенту Зеленскому. Дело закрыто. Ничего не делающие демократы должны наконец вернуться к работе!" – написал Трамп.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
"Гордон"
Thank you to President Zelensky. Case over. The Do Nothing Democrats should finally go back to work! https://t.co/XrJSUsm9Wq— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
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