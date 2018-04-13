За Скрипалем и его дочерью следили 5 лет: в деле появились детали

Советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что российские спецслужбы следили за экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией как минимум пять лет.

Как сообщает Sky News, об этом он сообщил в письме генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

По информации британских властей, с 2013 года адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью специалистов ГРУ.

Также сообщается, что Россия несколько лет проводила тесты, как действуют нервые агенты при нанесении на дверные ручки.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля было опубликовано новое заявление дочери Скрипаля.

Как известно, тот факт, что девушка пришла в себя, может кардинально изменить расследование.