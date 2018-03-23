Даже Путин удивился: в России озвучили результаты выборов президента

Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу на нынешних выборах главы государства с результатом 76,69% голосов.

За Путина проголосовали в общей сложности 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей, сказано в проекте постановления Центризбиркома РФ.

Второе месте занял кандидат о КПРФ Павел Грудинин с 11,77% голосов. На третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,65%.

Телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая в выборах от партии "Гражданская инициатива", стала четвертой, набрав 1,68% голосов.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью RT заявил, что результат на выборах стал для Путина неожиданным.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Верховная Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму.