''Даже природа против оккупантов'': в Абхазии ФСБшников прибило на смерть дерево

Сотрудники пограничного управления ФСБ России погибли в Абхазии 4 октября из-за ветки эвкалипта, рухнувшей на их УАЗ.

Еще один человек получил травмы и был госпитализирован с места происшествия. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") написал на своей странице в Facebook, что даже природа против оккупантов.

"200_бригада. Двое российских военных в оккупированной Абхазии подписали контракт с безславным подразделением. Даже упавшее дерево и природа против окупантов", - отметил он, опубликовав снимки.

В сети эта новость вызвала массу насмешек со стороны пользователей, которые продолжают комментировать происшествие уже вторые сутки.

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"Нужно дереву "героя Грузии" дать", "Даже дерево не хочет признавать РФ", "Похоже, и природа мстит", "Эвкалипт полезен для здоровья людей. Что привело к неожиданному летальному исходу? По видимому ФСБшники не люди", "Пока люди безропотно терпят оккупантов, сама земля им мстит за поругание", - написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября на Донбассе был ликвидирован очередной террорист "ДНР", чье фото также показал офицер ВСУ.