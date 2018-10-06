МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

''Даже природа против оккупантов'': в Абхазии ФСБшников прибило на смерть дерево

1.4тЧитать материал на украинском

Сотрудники пограничного управления ФСБ России погибли в Абхазии 4 октября из-за ветки эвкалипта, рухнувшей на их УАЗ.

Еще один человек получил травмы и был госпитализирован с места происшествия. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц") написал на своей странице в Facebook, что даже природа против оккупантов.

"200_бригада. Двое российских военных в оккупированной Абхазии подписали контракт с безславным подразделением. Даже упавшее дерево и природа против окупантов", - отметил он, опубликовав снимки.

''Даже природа против оккупантов'': в Абхазии ФСБшников прибило на смерть дерево

В сети эта новость вызвала массу насмешек со стороны пользователей, которые продолжают комментировать происшествие уже вторые сутки.

''Даже природа против оккупантов'': в Абхазии ФСБшников прибило на смерть дерево
Новости
Оккупанты в Крыму сгноили три четверти виноградников

"Нужно дереву "героя Грузии" дать", "Даже дерево не хочет признавать РФ", "Похоже, и природа мстит", "Эвкалипт полезен для здоровья людей. Что привело к неожиданному летальному исходу? По видимому ФСБшники не люди", "Пока люди безропотно терпят оккупантов, сама земля им мстит за поругание", - написали пользователи.

''Даже природа против оккупантов'': в Абхазии ФСБшников прибило на смерть дерево
''Даже природа против оккупантов'': в Абхазии ФСБшников прибило на смерть дерево

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября на Донбассе был ликвидирован очередной террорист "ДНР", чье фото также показал офицер ВСУ.

Персона
Анатолій Штефан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
5
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги