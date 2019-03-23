"Путину нужна власть": международник назвал сроки поглощения Беларуси

Россия создает огромное давление на Беларусь, чтобы образовать союз с ней. Этот сценарий разработали для того, чтобы у президента РФ Владимира Путина была возможность остаться в дальнейшем у власти.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил эксперт по международным вопросам Николай Белесков. Он отметил, что темпы воздействия на Минск ускорились с конца прошлого года, чтобы процесс объединения завершился до 2024 года, когда закончится президентский строк Путина.

"Чтобы он и дальше мог управлять РФ, будет применен вариант создания де-факто союзного государства, то есть, объединение Беларуси с Москвой. Такой вывод можно сделать, глядя на агрессивные заявления, которые делает нынешний российский посол в Беларуси Михаил Бабич. Этот процесс слияния должен завершиться до 2024 года. Давление на Беларусь очень огромное, оно ускоряется где-то с конца прошлого года", – сказал он.

Ситуация будет развиваться в сторону того, что Минску так или иначе придется принимать соответствующие решения, уверен эксперт. Он отметил, что причиной этого является то, что у России есть больше возможностей.

Владимир Путин, президент РФ

"Это все ведет к тому, что Минск вынужден будет принимать соответствующее решение, потому что у России есть больше карт, а Беларусь при этом очень ограничена в пространстве. Она в гораздо худшей ситуации чем, например, та, которая была в Украине пять лет назад. Но мы в отличие от Беларуси имеем поддержку Запада и МВФ", – убежден международник.

Сценарий, который сейчас разворачивается в Казахстане, не будет применяться Путиным, уверен Белесков. Эксперт объяснил, что тогда Кремлю придется выбирать преемника из влиятельных фракций и есть риски, что не все их представители будут этим довольны.

"Москва активно склоняет Беларусь к этому сценарию, поскольку в противоположность этому, сценарий, который разворачивается сейчас в Казахстане, является довольно опасным. Так или иначе, если даже отойти от дел и не быть президентом, а занимать какую-то другую должность, то все равно придется выбирать преемника из тех фракций, которые имеют влияние на ситуацию. Здесь есть риски, что далеко не все представители этих политических групп будут довольны", – уточнил международник.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше, в России уже рассматривают варианты, которые помогут нынешнему президенту России Владимиру Путину как можно дольше оставаться у власти. Согласно одному из сценариев, Кремль может поглотить Беларусь, а новое государство возглавит Путин. Также в Кремле обсуждали сценарий, идентичный тому, который происходит сейчас в Казахстане. Кроме того, в Москве считают, что Путин может передать ключевые президентские полномочия Совету безопасности или консультативному органу под названием Государственный совет, которые он сейчас возглавляет.

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