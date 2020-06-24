Одна из крупнейших дамб мира в Китае оказалась под угрозой разрушения: людей эвакуировали

Плотина "Три ущелья" в Китае. Фото 2012 года

Плотина "Три ущелья" в китайской провинции Хубэй, одна из крупнейших в мире, под угрозой обрушения из-за сильных ливней.

Она построена над рекой Янцзы и может пострадать из-за проливных дождей в центральном и южном Китае, передает NTD.

Власти уже готовятся к крупнейшему наводнению за последние 80 лет и ввели "желтый" уровень опасности. Около 40 000 местных жителей были эвакуированы.

По оценкам экспертов, 20 июня вода в водохранилище плотины поднялась на 6 футов выше уровня предупреждения.

Китайские власти настаивают на том, что плотина стабильна, но известный в стране гидролог Ван Вэйлуо заявил, что она низкого качества и не может обеспечить защиту от наводнений.

Большое беспокойство в сети вызвали и спутниковые фото дамбы в 2008 и 2018 годах. На первых фото она ровная. Спустя 10 лет можно заметить, что конструкцию повело в форме волны.

Дамба "Три ущелья". Telegram-канал "Новости. Как есть"

Китайские власти отрицают, что дамба деформировалась. Они говорят, что все дело в качестве спутниковых снимков.

Известно, что строительство плотины началось в 1994 году и было завершено в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Юйлинь провинции Гуанси на юге Китая несмотря на пандемию начался ежегодный 10-дневный фестиваль собачьего мяса.