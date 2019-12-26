Дадут бой Путину: Украина купит у США новую партию Javelin

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

Об этом сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Петренко во время брифинга касательно Государственного оборонного заказа и оборонных закупок для нужд украинской армии в четверг, 26 декабря.

"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов", – поделился он.

Украина купит у США новую партию Javelin eadaily.com

Петренко подчеркнул, что Миобороны продолжает двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Замминистра Украины также отметил, что оборонное ведомство наращивает темпы поставок в войска именно современных и новых образцов вооружения и военной техники.

"Теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте. На вооружении есть автоматизированный комплекс управления артиллерией, также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы – это все то, что было осуществлено в рамках государственного оборонного заказа", – резюмировал он.

Украина купит у США новую партию Javelin Пресс-служба Минобороны

В украинском посольстве в Вашингтоне контракт назвали огромным шагом вперед. Дипломаты поблагодарили американских коллег за содействие.

"Это первый масштабный контракт прямых межправительственных оборонных закупок вооружений между Украиной и США. Украина заключила контракт на приобретение партии ПТРК "Javelin" с США благодаря закупкам, осуществленным непосредственно Министерством обороны Украины по программе Пентагона "Международные военные продаж". Эти изменения расширят наши возможности для укрепления военно-технического и оборонного потенциала государства", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

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