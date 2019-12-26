Главная Новости
26 декабря • обновлено в 18:35
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Дадут бой Путину: Украина купит у США новую партию Javelin

2.6т
Читать материал на украинском

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

Об этом сообщил заместитель главы ведомства Анатолий Петренко во время брифинга касательно Государственного оборонного заказа и оборонных закупок для нужд украинской армии в четверг, 26 декабря.

"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии Javelin производства США. Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя. Есть несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей различного типа и бронемашин, несколько самолетов", – поделился он.

Новости
Украина закупит у США мощные боевые вертолеты. Фото

Украина купит у США новую партию Javelin

Украина купит у США новую партию Javelin

eadaily.com

Петренко подчеркнул, что Миобороны продолжает двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Замминистра Украины также отметил, что оборонное ведомство наращивает темпы поставок в войска именно современных и новых образцов вооружения и военной техники.

"Теперь на вооружении есть беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, который может применяться в ударном варианте. На вооружении есть автоматизированный комплекс управления артиллерией, также радиолокационная станция для осуществления контрбатарейной борьбы – это все то, что было осуществлено в рамках государственного оборонного заказа", – резюмировал он.

Украина купит у США новую партию Javelin

Украина купит у США новую партию Javelin

Пресс-служба Минобороны

В украинском посольстве в Вашингтоне контракт назвали огромным шагом вперед. Дипломаты поблагодарили американских коллег за содействие.

"Это первый масштабный контракт прямых межправительственных оборонных закупок вооружений между Украиной и США. Украина заключила контракт на приобретение партии ПТРК "Javelin" с США благодаря закупкам, осуществленным непосредственно Министерством обороны Украины по программе Пентагона "Международные военные продаж". Эти изменения расширят наши возможности для укрепления военно-технического и оборонного потенциала государства", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Вооружение" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Вооружение
Место
Украина
Тег
Javelin
Поделиться в Facebook
20
Комментарии
10
17
Смешно
43
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Украинские прапорщики потирают руки. Скоро на всех площадках продажи вторсырья будут висеть объявления "продам Джавелин*. Сухпайки так продавали.слава героям
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Радость-то какая!!! У макак появится ПТРК "Javelin"))) Всё понятно. Ждём сообщений в духе: "Оккупанты подло ударили. У ВСУ потери." "Герои доблестно оборонялись от наймитов Путина, но погибли. Побратимы погибших героев скорбят" А по факту, один ВСУшник хлопнул с ПТРК по своим... Короче, доверь дураку стеклянный х.., он его не только разобьет, а ещё и руки порежет)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
- Справедливость
- Справедливость
Российско-оккупационные войска пригнали в Куйбышевский жилой район Донецка крупнокалиберную артиллерийскую систему 152 мм калибра гаубицу "Гиацинт Б" "Гумконвои" дали им готовиться к "активному перемирию"! - https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/2845602-okkupanty-prignali-v-ziloj-rajon-donecka-gaubicu-giacintb-razvedka.html
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги