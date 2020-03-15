Появились фото "пустынного" центра Мадрида, столицы Испании, где в связи со вспышкой нового коронавируса COVID-19 начался карантин.

Снимки и видео были опубликованы корреспондентами на Telegram-канале "РИА Новости" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Пустые улицы и площади, редкие прохожие, идущие за покупками, закрытые магазины", – так журналисты описали увиденное.

Появились фото из Испании на карантине Коллаж

Напомним, начиная с 8 утра понедельника, 15 марта, в Испании введен карантинный режим. До этого действовал режим повышенной готовности, передвижение людей было ограничено, а на улицы вывели полицию.

Страна занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших (7,7 тысячи) и жертв (288 человек) COVID-19.

Мадрид на карантине t.me/rian_ru

Мадрид на карантине t.me/rian_ru

Мадрид на карантине t.me/rian_ru

Мадрид на карантине t.me/rian_ru

Мадрид на карантине t.me/rian_ru

Мадрид на карантине t.me/rian_ru

Мадрид на карантине t.me/rian_ru

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в столице Франции Париже произошли столкновения и задержания на акции протеста "желтых жилетов", вышедших на улицы вопреки запрету на массовые собрания из-за пандемии коронавируса.

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