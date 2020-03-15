Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за пандемии коронавируса COVID-19 могут отправиться на карантин.

Об этом пишет газета The Sun, ссылаясь на близкие к королевской семье источники. В материале отмечается, что королеве 93, а ее супругу 98 лет. COVID-19 особо опасен для пожилых людей.

"Было решено, что лучше перевезти королеву в другое место. Многие в ее окружении несколько паникуют из-за коронавируса. Во дворце постоянно появляются посетители – политики и высокопоставленные лица со всего света. До последнего времени Ее Величество проводила много встреч", – сказали журналистам во дворце.

Елизавета II и ее супруг принц Филипп bazaar.ru

Пока что королева Великобритании пребывает в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир. Туда она переехала, покинув свою официальную лондонскую резиденцию – Букингемский дворец.

Правительство решило, что при угрозе заражения семью перевезут в карантин в королевское поместье Сандрингем.

Также обсуждают отмену трех традиционных чаепитий в саду Букингемского дворца, которые в этом году должны были состояться в конце мая, и других общественных мероприятий.

Карта распространения COVID-19 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, недавно Елизавета II впервые за десять лет провела традиционное вручение наград в Букингемском дворце в перчатках. Вероятно, она решила скрыть руки и тем самым обезопасить себя от распространяющегося по всему миру COVID-19.

Ранее в лондонской школе Thomas’s Battersea, где учатся дети герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма, был объявлен карантин из-за угрозы коронавируса.

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