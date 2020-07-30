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Беларусь усилила границы из-за ЧВК "Вагнера": в Минске заметили военную технику

Мир
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Беларусь усилила границы

Беларусь усилила границы.

Беларусь после задержания наемников российской частной военной компании "Вагнер" решила усилить свои границы.

Такое решение приняли на экстренном заседании СНБО Беларуси в среду, 29 июля, передает БелТА. В это же время пользователи сети начали публиковать видео военной техники в Минске. Как раз возле столицы были задержаны 32 боевика (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Президент страны Александр Лукашенко на совещании поставил ряд задач для оборонного блока. В частности, Государственный пограничный комитет должен усилить оперативное прикрытие госграниц.

Военная техника в Минске.

Военная техника в Минске. Скрин видео NEXTA Live

"Касается это и границы с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, обнаружения лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", – заявил генеральный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

Кроме того, Лукашенко заявил о важности безопасности на массовых мероприятиях, включая связанных с избирательной кампанией.

"За усиление контроля за допуском к местам проведения мероприятий, обеспечение безопасности, проверки людей. Потому что за организационной структурой у задержанных людей четко можно проследить определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. Учитывая это, будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", – сообщил Равков.

Telegram-канал NEXTA Live пишет, что под Минском, а также в самом городе 29 июля жители заметили активное передвижение военных.

На автомобилях сопровождения были номера Витебской области, где дислоцируется, например, воздушно-десантная бригада. Кроме того, на трассе М1 военные установили палатки, предварительно, для учений.

По данным журналистов, по всей территории страны перебрасывают внутренние войска, десантников и пограничников.

Военные палатки у трассы.

Военные палатки у трассы. NEXTA Live

Военные палатки у трассы.

Военные палатки у трассы. NEXTA Live

Скриншот сообщения NEXTA Live

Скриншот сообщения NEXTA Live

Как сообщал OBOZREVATEL:

БеларусьМинсквоенная техникаЧВК ВагнерАлександр Лукашенко
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